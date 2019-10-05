羅拔狄尼路占士法蘭高被控性騷擾

占士法蘭高再次被指性騷擾其創辦演藝學校的女學員，但遭他否認。

【明報專訊】自從荷李活發起反性侵「#MeToo」運動，無論是影壇大亨抑或超級巨星，都要為自己所犯罪行付上代價。最近忙於宣傳新片《JOKER小丑》的金像影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro），以及《荷里活爛片王》金球影帝占士法蘭高（James Franco），分別被前助手及女學員入稟法院，控以性騷擾等罪名，羅拔更被索償1200萬美元（約9360萬港元），不過二人都否認指控。

現年76歲的羅拔狄尼路，早在今年8月已入稟控告他的前女助手Graham Chase Robinson涉嫌虧空公款及疏忽職守，包括盜用公司信用卡，非法簽帳數十萬美元，以供其揮霍之用，又利用工作時間「煲劇」等，為此向女方索償600萬美元（約4680萬港元）經濟及懲罰性損失。

受害者索償近億

日前Graham反控羅拔性騷擾及性別歧視，自稱25歲起擔任他的私人助手，直至今年4月離職，已經晉升至羅拔旗下公司Canal Productions的製作及財務副總裁，然而她的薪酬不單比男同事為低，更要求她額外處理一些與職位不符的「家務」，例如為他執拾家居、提醒起牀，以及為子女購買禮物等。

此外，羅拔曾在小便時致電給她，叫她幻想當時廁所內的情况；羅拔又建議一名男同事向她捐精，好讓她可懷孕。

為了懲罰對方，Graham要求賠償1200萬美元（約9360萬港元），剛好是羅拔早前提出索償金額的一倍。他的代表律師回應，有關指控內容「非常荒謬」。

希望可集體訴訟

另一方面，繼去年有5名曾經入讀占士法蘭高創辦演藝學校Studio 4的女生，集體指控其性騷擾惡行後，最近再有兩名自稱受害者，指控占士及導師作出性騷擾行為，該校亦製造一個性剝削的不良環境，二人希望聯同其他受害者，展開集體訴訟。

據此案的原告人Sarah Tither-Kaplan及Toni Gaal在供詞中表示，占士在2014年於紐約及洛杉磯設立Studio 4演藝學校，二人每月付學費300美元（約2340港元），並曾斥資2000美元（約1.56萬港元）報讀大師班，宣稱有機會在占士執導或演出的電影內出鏡，結果慘遭占士及部分導師「抽水」，包括拍攝一些裸露或性交戲分，最後卻被刪走。

占士的代表律師表示，類似指控已非首次發生，過去亦曾揭穿對方把戲，強調占士絕不姑息有關行為，不單要保護自己，更要透過法律途徑，懲戒對方。