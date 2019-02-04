韓團SuperM大手筆攻美 「復仇者」陣容挑戰BTS

【明報專訊】被喻為韓國三大娛樂公司之一的S.M娛樂，瞄準美國市場，推出7人男團SuperM，昨日正式出道，發行首張同名專輯。S.M娛樂社長李秀滿表示，SuperM的音樂理念就是結合東西方元素，將韓流音樂發揚光大，推向另一個新境界。不過，說穿了就是抗衡近年在美國大受歡迎的男團防彈少年團（BTS）。

7成員來自3男團

SuperM雖說是全新組合，其實7名成員均來自S.M娛樂旗下男團，包括SHINee的泰民、EXO的伯賢與Kai，以及NCT的Mark、泰容、Ten和Lucas。由於7名成員均屬隊中人氣成員，因此被喻為樂壇的「復仇者聯盟」。SuperM源於去年S.M娛樂與美國唱片公司Capitol Records宣布合作後，雙方同共構思的超級計劃，暗中籌備一年，昨日正式面世。

自今年6月公布成員名單及隊名SuperM後，一直落力宣傳，新專輯發行前一個多月，逐一公開成員造型，並推出至少8個不同唱片版本，又在美國舉行首場戶外演出，然後亮相名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）主持的清談節目《The Ellen Show》，加上舉行簽名會、到杜拜拍攝MV等，宣傳費用可謂不惜工本。

睇騷送碟谷銷量

SuperM將於11月11日起在美加舉行10場巡迴演唱會，預售門票的樂迷，便可獲贈一張專輯；至於他們的簽名會，粉絲只需付上20美金（約156港元）入場費，亦有專輯附送，此舉明顯是在催谷唱片銷量。事實上，韓國歌迷往往要購入大量專輯，才有機會抽中簽名會的入場券。

雖然SuperM未出道已掀起話題，部分韓國粉絲卻不大支持，他們擔心SHINee、EXO及NCT成員一身兼兩職，所屬組合的工作已夠忙碌，再加上新團的活動，體力不勝負荷；亦有粉絲不滿，明明只捧其中一隊，如今卻被迫支持另外兩團。

為了減輕粉絲的憂慮，SuperM昨日出席美國宣傳活動時表示，以為工作很繁重，但當見到粉絲後，壓力就會全消，因此非常期待與美國粉絲見面。

成員Kai與泰民自練習生時期已相識，過去曾經幻想二人若屬同一組合，會是什麼情况？如今夢想成真，為加入SuperM感到興奮又期待。

他們透露在美國工作期間，放棄入住酒店，改以度假屋作宿舍，來自香港的成員Lucas更自爆與隊友在屋外游泳池玩水，十分開心。

BTS非一日爆紅

如先所言，SuperM若要與BTS抗衡，實在言之尚早。BTS近年在美國爆紅，源於多年前已展開籌備工作，包括在街頭表演、小劇場演出，一步一步才走到容納數萬人的大型體育館，舉行歐美巡迴演唱會。BTS的成功，絕非單靠一、兩張專輯便登上Billboard銷量榜冠軍。

音樂風格方面，SuperM似乎較為着重Rap多於旋律，首張同名專輯的主打歌《Jopping》，饒舌比演唱部分為多，歌詞以英文為主，有違他們宣揚韓流的理念，而且歌詞太多重複。

至於新歌MV主要顯示成員型格一面，像軍隊般整齊的舞姿，配上直升機、坦克車等重型裝備，感覺相當華麗。且看他們的第一擊，能否一炮而紅了。