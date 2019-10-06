忘記舊事向前看 53歲李麗珍不渴求愛情

【明報專訊】李麗珍自2014年拍攝無綫劇《女人俱樂部》後再沒參演港劇，事隔5年，復出參演ViuTV的處境喜劇《娛樂風雲》，她表示因自覺已懶惰了數年，趁還行得走得，仍熱愛演戲，加上女兒許倚榕明年大學畢業，自己是時候重新開始，由輕輕鬆鬆的處境喜劇開始最好不過。李麗珍自嘲「唔願郁」因2016跟潘源良第4度分手有關，當時遠赴加拿大陪女兒讀書兼療情傷。對於舊愛潘源良去年再婚，娶比他年輕17歲的Rita，李麗珍說：「都祝福的！」

53歲李麗珍（珍妹）自認懶了數年，之前停工在加拿大陪女兒許倚榕讀書，「人生就是這樣，有些時間不想工作，讓自己沉澱，想清楚究竟自己想做什麼。其實沒正式工作只有兩年，其間曾客串演出」。

祝福舊愛潘源良

珍妹表示女兒明年畢業，所以要做定準備，將時間填得滿滿，是時候工作了，「女兒沒有反對，亦不可以反對。她由細到大跟我的關係似朋友般，無論我做什麼她都會支持」。珍妹透露當時下了很大決心才毅然離港遠赴加拿大跟女兒一起生活，但始終不習慣，「在當地住了兩個月已經覺得悶」。她稱在加拿大過着「阿四」和「遊魂」的生活，間中畫畫。她2016年跟潘源良第4度分手後，即赴加國照顧女兒，問是否療情傷？她說：「有少少，當是吧。現在已經不去想，不記得了！」提到潘源良去年再婚？珍妹說：「都祝福的！」

不接受「母子戀」

珍妹在ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》中飾演年輕時曾是影視界當紅花旦練月美，為小孩息影後再復出，像是她的寫照？珍妹說：「不似，是早段有點相似，講我的角色有很大野心，不甘心做一個演員，想雄霸整個娛樂圈。我邊有咁大膽，我只是個小女人。角色還心狠手辣，全部都不似我，我好蠢的。」劇中珍妹與ERROR成員何啟華有段戲中戲演「母子戀」，現實中會否接受母子戀？她稱年齡相距太遠，溝通不到，加上她有女兒，會跟女兒的年齡作比較，只能視對方為細路仔。

「人總有高低起跌」

珍妹17歲入行，在娛樂圈30多年，有什麼趣事和難忘事？她說：「樣樣事情都難忘，但又不難忘，過去就讓他過去，不需要緬懷。」她出道就擔正做女主角，演藝生涯順風順水，更憑《千言萬語》奪金馬和金紫荊影后登上事業高峰，但她不覺風光，亦不會背着這些包袱，獎項只是bonus。珍妹說：「我不會去想以前有多風光，這樣很難做人。（由一線跌下來，有否不開心和迷惘的時候？）沒有不開心，人總有高低起跌和低潮期，順其自然始終會過去，總之不要放棄。（感情和事業都不放棄？）感情就很難說，要睇天！」她稱感情路上不平坦，希望將來平坦一點，「我沒將過去的事記在心，成日記住、一早起身就諗住，會好辛苦，所以我選擇忘記咗佢。一早起牀，想今日有什麼工作、要做什麼，要向前看。（是否每段感情都令她好hurt？）是否hurt都過去了！不再想了」。

將開心蓋過不開心

珍妹於1996年與許愿結婚，翌年誕下女兒許倚榕，但婚姻只維持4年便告終。回復單身的珍妹曾與已婚髮型師馬桂燦傳出緋聞，之後與潘源良的戀情曝光，但3年前兩人第4度分手，珍妹再次失戀，問現階段是否仍憧憬愛情？她說：「又沒有，以前的確愛情至上，但婚後現實了很多，加上要照顧女兒，現在感情隨緣，不主動渴求，覺得悶和寂寞便畫畫，也會約朋友或開工，將時間填得滿滿。」問珍妹回望過去，開心多還是不開心多？她說：「拍戲開心多。人生就一半一半啦，都好好的了。（最不開心是什麼時候？）忘記了。當不開心時，將一個開心蓋過這個不開心，所以不知哪個是最不開心。」珍妹希望拍到一部好看的喜劇，角色有發揮，又令觀眾開心發笑，「不過都幾難，現在的環境令人想哭，如果拍到部戲令人笑的話，就真的很成功」。

場地：客廳

記者：柯美

攝影：劉永銳

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