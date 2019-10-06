王馨平為王羽平反：與鄭嘉穎分手唔關老竇事

【明報專訊】王馨平（Linda）接受商台主持梁泰來訪問，近年主力做瑜伽導師的她又再踏入錄音室，翻唱了1976年由石修及鍾玲玲合唱的經典情歌《心有千千結》。Linda是一代大俠王羽與林翠的女兒，她於1993年挾「王羽女兒」及「甄妮徒弟」之名出道並火速走紅，橫掃香港樂壇的新人獎。她在台灣推出的首張國語專輯《別問我是誰》曾創下大賣60萬張的紀錄。

Linda入行曾跟鄭嘉穎相戀，拍拖6年分手。有傳當年因王羽反對令兩人分手？她為父親棒打鴛鴦作澄清，稱外界以為因父親反對她便聽話，是錯的！Linda自言反叛有主見，重提分手原因，她說：「到最後係我哋兩個自己行唔到落去，唔係因為爹哋的原因，父母管到仔女感情咩？係唔得。如最後我要同某某人一齊，我諗爹哋唯有接受，佢唔係大家諗到咁固執，在女兒面前有柔情一面。」Linda於2001年跟從事金融的李家輝結婚，今年結婚18周年。

王羽甄妮鬧翻認有責任

至於王羽跟甄妮鬧翻，Linda認為自己有責任，當時甄妮是她的經理人帶她入行，又是爸爸信任的朋友，他們都是硬脾氣的人。她說：「因我的事令兩人不開心吵架，我夾在中間左右為難，要是識得處理好啲、安撫好啲，或不會發展到打官司又反面。」11月舉行的金馬獎，王羽獲頒發「年度終身成就獎」，因他中風要在醫院休養，Linda感慨這個獎遲來了少少，若3年前獲這個肯定便皆大歡喜，可一起開心慶祝。

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