何超盈宣布押後婚期 兩年後大英博物館舉行

【明報專訊】賭王何鴻燊四太梁安琪，與賭王二太女兒何超鳳，前日於澳門新葡京酒店出席由澳博呈獻的「葡語系藝術家精選作品展」揭幕禮。四太談到外孫女「荷包蛋」即喜形於色，冧笑稱就算公務繁忙，仍堅持抽空陪愛孫。至於何超盈自誕下愛女荷包蛋後專心在家休養，她透露原定明年9月的婚禮將押後舉行，她說：「婚禮兩年後舉行，地點亦由原定的葡萄牙改為在英國大英博物館。」

新手媽咪何超盈自誕下愛女「荷包蛋」後專心在家休養，前日亦未有陪同媽咪梁安琪出席在澳門新葡京酒店舉行的藝術展。她在電話中透露婚期押後，由原定明年9月選址在葡萄牙改為在英國舉行。她解釋道：「婚期會押後兩年，想等荷包蛋兩歲大、識行識走的時候，一齊參與爸媽的婚禮。婚禮地點亦已定了，會在歷史悠久的大英博物館舉行，屆時更會宣布以女兒荷包蛋名義與博物館的一個大型合作計劃。」身為大英博物館贊助理事之一，超盈與博物館關係密切，亦希望透過合作計劃，從小啟發和培養女兒對藝術的興趣。

四太陪外孫女玩增活力

四太梁安琪前日出席「葡語系藝術家精選作品展」揭幕禮，擁有不少藝術珍藏的她對展覽作品仔細研究，當中最喜歡是繪畫作品，又大讚葡國的雕塑和銀器夠特別，不需經常擦亮保養，多數擺放在家欣賞。她說：「我沒有指定喜歡的，看藝術品不是單憑價值，平或貴都會望，最重要是眼緣和感覺。」四太稱女兒超盈從事藝術文化，母女雖喜好各不同，但仍會交流心得變成共同興趣；還期望培養超盈於8月底誕下的女兒「荷包蛋」也同樣鍾情藝術，三代之間有共同話題嗜好。

提到外孫女，四太即冧笑稱就算公務繁忙，仍堅持抽空陪愛孫，「活動前先跟荷包蛋玩了一會才到場，自己都好似變得愈來愈有活力。因為經常掛着她，手機影了不少相，有時間就會拿出來望」。雖然疼惜乖孫，但四太暗示不會縱壞，稱所有東西都不一定留傳給孫女，「她應該努力學習，靠自己奮鬥去得到。我們負責供書教學，培養不同興趣，可能她不喜歡藝術，喜歡音樂呢！最緊張是小朋友自己揀，我們必會支持」。四太不敢評論自己屬「緊張婆婆」還是「Yes婆婆」，暫時未知外孫女的性格。

「荷包蛋非常得意」

四太指荷包蛋雖然已過滿月，但目前還小，沒有特別慶祝，「會否舉行百日宴就留給超盈與未婚夫決定，乖孫現時重10磅多，非常得意。超盈本來都想來參加展覽揭幕，可是她產後身體仍未完全復元，我叫她要先調理好身子，不用心急，遲些才復出見人」。

記者：林蘊兒