抗爭者主題作品被移除 杜汶澤不滿 與品牌割席

以「抗爭者」為主題的參賽作品因不符合品牌比賽參與守則而被移除。（網上圖片）

【明報專訊】美國街頭服飾品牌Vans早前舉辦鞋履設計比賽，其中一款參賽作品以「抗爭者」為主題，杜汶澤前日在fb轉發說一小時有10萬票。不過之後該作品突被消失，很多網民要求品牌解釋。品牌昨午在網上發聲明稱「基於比賽原意的考量，我們確認有小部分作品因不符合比賽參與守則而被移除」。品牌稱從沒有任何政治立場，一直堅持有關尊重及包容的原則。

杜汶澤一直獲品牌贊助及支持，他昨午在fb發文表達感受，說非常喜歡該品牌的產品，家中收藏的鞋有50對以上。當他看到該「抗爭者」主題作品，十分期待能面世。無奈之後看到被下架，他感到非常失望，「我比任何人更加清楚知道，香港市場無法能夠與中國比較，在商言商，本人對任何商業機構基於這個原因而作出的選擇一向都非常尊重」。不過此事令他突然失去對品牌酷愛的熱情，再穿不上了。他說：「在這個艱難的時刻，要面對此等對待，作為土生土長的我，深感難過。我以後會節衣縮食，自己出錢買自己喜歡的鞋，與香港人同行。」

王宗堯：不值支持

王宗堯在社交網發文：「對不起，我們只是一個無力又渺小的市場，我們不值得你的支持，而你，亦不值得我們支持。祝好運，再見。」

娛樂組