潤娥邱澤獲頒亞洲之星

【明報專訊】第24屆釜山國際電影節正在海雲台舉行，韓國女團少女時代成員潤娥頻頻曝光，前日更連趕3場活動，包括當晚跟《江湖無難事》台灣男星邱澤一同出席「亞洲之星頒獎禮」兼領獎。韓星全度妍則憑《沒有你的生日會》獲封釜山影后。文：蘇珮欣

為期10日的釜山國際電影節，昨日迎來第3天活動。《密陽》韓國影后全度妍、《墨攻》安聖基、《她們的告白》金喜愛等先後現身海雲台，出席電影座談會。男歌手姜丹尼爾昨日下午突然現身海雲台，為代言品牌出席活動，由於舉行地點正在影展對面的免稅店內，一度惹起哄動。

全度妍出席座談會時，聊到與韓石圭合演的處女作《傷心街角戀人》，她指當年韓石圭是電影界的巨星，「當年有很多人反對我演出，可能因為我外表不夠美麗吧」。

提起全度妍，前日在海雲台舉行的釜日電影獎頒獎禮上，她憑《沒有你的生日會》奪得影后，影帝則是《江邊酒店》紀柱峰；揚威康城影展的《上流寄生族》更連奪6獎成為大贏家，包括最佳電影、男配角、女配角、劇本、攝影及音樂獎。潤娥與已入伍的男團EXO成員D.O分別獲得人氣獎。

楊凡獲頒功勞獎

同晚由某時尚雜誌及國際品牌Chanel合辦的「亞洲之星頒獎禮」，潤娥與新片《EXIT：極限逃生》拍檔趙正錫、《炸雞特攻隊》李荷妮、《五時恭候的證人》鄭雨盛等出席，星光熠熠。潤娥換上Chanel黑色迷你裙登場，展示修長美腿。

頒獎禮由少女時代成員秀英擔任主持人，隊友潤娥及台灣男星邱澤獲頒Face of Asia獎項，趙正錫與《韓公主》千玗嬉分別獲亞洲明星獎，鄭雨盛則獲年度演員獎。睽違10年終有新作《繼園臺七號》的香港導演楊凡，亦親自到場領取功勞獎。