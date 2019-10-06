為何馬田史高西斯批評Marvel超級英雄片「不是電影」？

【明報專訊】《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、兩大影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）和阿爾柏仙奴（Al PAcino）合演黑幫片《愛爾蘭人》（The Irishman），將於11月1日在美國開畫。如此堂堂陣容，難怪上映之前，已被外國影評人捧為來屆奧斯卡得獎熱門。

演員無法傳達情感

為了宣傳新片，馬田史高西斯早前接受英國權威電影雜誌《Empire》訪問，結果掀起一場網絡罵戰。事緣記者問他，對於近年掀起熱潮的Marvel超級英雄片有何看法？現年76歲的馬田坦承：「我沒有睇過，其實有嘗試，但我認為它們並不是電影。」此話怎說？

馬田解釋：「老實說，這類電影製作優良，演員亦盡量做到最好，不過，極其量只能稱之為主題樂園，因為它沒有透過演員向觀眾傳達真摰情感和精神體驗。」

訪問刊登後，明顯刺痛了Marvel超級英雄片的導演和粉絲，曾經執導《銀河守護隊》系列的占士根（James Gunn），隨即透過社交媒體Twitter還擊：「馬田史高西斯是我最欣賞的5位現存導演之一，如果有人從未看過《基督的最後誘惑》（馬田1988年執導名作），而作出胡亂評價，我會嬲到發瘋。如今馬田用上同樣方式批評我的電影，令我非常難過。」

Marvel導演群起反攻

《復仇者聯盟》第1、2集導演佐斯維頓（Joss Whedon）迅速加入戰團：「我很尊敬馬田，也解理他的觀點，問題是，這正是我感到非常憤怒的原因。」《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》動畫導演彼德藍斯（Peter Ramsey）較為中立，意欲緩和雙方情緒：「《愛爾蘭人》導演是神，Marvel電影有趣又好睇，大家放鬆啲啦。」

除了Marvel一方表示不滿外，網民亦加入罵戰行列，有人在《奇異博士》編劇C. Robert Cargill的帖文下留言：「我在電影學校獲得最佳的忠告，是藝術沒有高級和低級之分，如果硬要踐踏對方，並不是一件有型的事。」亦有人批評馬田「倚老賣老」。

事實上，馬田輕視超級英雄片的言論絕不罕見。兩年前，《鐵達尼號》金像導演占士金馬倫（James Cameron）接受英國《衛報》訪問時，被問到對《神奇女俠》的看法？他直斥：「荷李活對此片的讚美都是誤導，對我來說，它根本是一種倒退。」並說他的舊作《未來戰士2》戲中角色Sarah Connor才是真正代表女性主義。

占士金馬倫有前科

去年《復仇者聯盟3：無限之戰》上映，占士又批評此片劇情無聊，欠缺科學常識，「希望大家很快便出現『復仇者疲勞』吧」。事後Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）幽默回應：「嘩！占士金馬倫說喜歡我們的電影，好興奮呀！」以一招「四両撥千斤」化解矛盾，絕對值得占士根等人參考。

《復仇者聯盟4：終局之戰》今年更以27.9億美元（約217.6億港元）總票房，一舉擊敗占士兩大經典：《阿凡達》和《鐵達尼號》，榮登史上最賣座電影冠軍，占士亦表現出應有風度，公開祝賀對方。由此可見，與其花時間打「口水戰」，不如拍好電影才更實際。