賈靜雯首次入圍金鐘獎封視后 張小燕帶94歲母親「驚艷」領獎

【明報專訊】台灣第54屆金鐘獎前晚舉行，《我們與惡的距離》獲得最佳戲劇、導演、女主角、男女配角、編劇，合共6獎成為大贏家。出道29年的賈靜雯首次入圍即封后，今日是她的45歲生日，她自覺已非常幸福，珍惜每個階段。頒獎禮上另一焦點，是71歲的「綜藝教母」張小燕獲頒終身成就獎，她與94歲媽媽一同在台上共享榮耀。張母雖然94歲，但保養得宜，與張小燕如姐妹，令不少觀眾讚嘆。據悉張媽媽出身上海名門，是已故作家張愛玲的表妹。

《我們與惡的距離》掃6獎成大贏家

賈靜雯以大熱姿態成為金鐘獎視后，她多謝大家、評審、丈夫修杰楷的支持，她自覺非常幸福也幸運，會繼續努力。她自爆當初《我們與惡的距離》製作人直接說要用過氣女藝人，才令她有機會得到肯定。慶功宴上， 賈靜雯開心落淚，透露得獎後第一時間致電修杰楷，丈夫說：「就知道是你得獎。」她就落淚了。賈靜雯被封「人生勝利組」，她不敢這樣說，感謝過去也珍惜現在。說到被製作人稱是「過氣女藝人」，她澄清是經理人跟製作人說：「謝謝你用一個快要過氣的女藝人！」

張母表姊張愛玲

張小燕獲頒終身成就獎，她感性哽咽說：「電視前的觀眾你們就像多變的情人，電視沒有我，一樣很精彩，但我沒有電視，其實很寂寞。感謝觀眾打開電視讓我到你們家，希望你們都有我的陪伴。」她亦感謝母親，94歲的張媽媽穿桃紅色衫亮相，張小燕表示沒有媽媽，她不可能有今天的一切。張母被指不似94歲，令人驚艷。張媽媽出身上海名門，是已故作家張愛玲的表妹。張小燕曾在訪問中透露母親與張愛玲個性迥異，媽媽喜歡在戶外溜冰，張愛玲則喜好在屋內畫畫。她又提到張母抗老秘訣，維持每周跳國際標準舞、打牌，性格樂觀，張母說：「不管在什麼環境，明天又是另一天！」

娛樂組