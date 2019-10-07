打破台慶劇傳統 棄用小生花旦 《牛下女高音》7個中佬綠葉變主角

【明報專訊】無綫台慶劇《牛下女高音》今晚（7日）播映，過往台慶劇是強勁小生、花旦陣容，金碧輝煌的重本製作為賣點，但《牛下》的故事主軸是7個中佬吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、曾偉權、韋家雄、曾航生與鄭敬基，他們的年紀加埋397歲，平均年齡56歲，再加上82歲的King Sir（鍾景輝），絕對是超高齡的實力派大集會。劇集背景是牛頭角下邨，雖然有人話：「你住公屋有乜×嘢地位。」但《牛下》絕對臥虎藏龍，還有掌舵人「老表系列」監製黃偉聲，加上兩奪香港舞台劇獎最佳編劇，亦獲台灣金馬獎、香港電影金像獎編劇獎的龍文康。早陣子此劇因為黃心穎有份演出而被關注，幾乎成倉底貨，現在逃出生天，真係好彩……觀眾好彩有得睇呀！

監製黃偉聲講解《牛下女高音》創作背後故事，他說：「我跟龍文康合作『老表系列』幾年，大家也有傾其他古仔。珍姐（曾勵珍）提議度一部以實力派的綠葉演員孭重戲，龍文康有《牛下》這個劇本，珍姐看過覺得OK，但提出一定要King Sir演校長的角色，認為無人可取代。」

邀King Sir演出也不容易，因為拍攝前他剛動過大手術，正在休養，黃偉聲說：「King Sir看了劇本，但在體力上有顧慮，我答應拍攝不會令他辛苦，每日最多3、4組戲，有充足休息，而且安排專車接送。因為King Sir首肯，很久沒有拍電視劇的羅冠蘭，亦因此答應參與，齊集好戲之人。」

黃偉聲稱「牛下七子」選角要實力派外，也要唱得，劇中他們會唱1980、1990年代的經典金曲。另外他們又不時會回憶小學參加合唱團的片段，所以亦需要一班11、12歲唱得的小朋友演出，「我們到合唱團選角，要似中佬的兒童版」。

King Sir尋找40年前合唱團學生

《牛下女高音》的故事開端，是由King Sir飾演的白千巖引發，他是牛頭角下邨聖若望小學的退休校長，毅然從加拿大返港，尋回昔日聖若望小學合唱團的舊生，40多年前合唱團曾獲音樂比賽冠軍，是他們人生最光輝時刻。他的孫女白雪兒（黃心穎飾）答應助一臂之力。

尋回的團員包括「牛下七子」，這班中佬在40年多年裏有不同際遇，大爆（吳岱融飾）畢業後向音樂發展，但並不順利，更是一名老婆奴；遊子（鄭敬基飾）一度風光，因爛賭令老婆帶埋仔走佬，他為尋妻做的士司機，希望有緣再遇；黃河（蔣志光飾）的家人早年移民，他嫌悶返內地開廠，後來工廠關門，便返香港生活；陸同（歐瑞偉飾）是孤家寡人，努力掙錢為了老來有間老人屋；憂鬱哥（韋家雄飾）的父親當年在牛下開電器舖，是一個古肅佬；阿蕉（曾航生飾）一直保持1980年代髮型，自小喜歡做髮型師，經常自誇曾為巨星剪頭髮，但在舊式髮型屋工作被人取笑好out；黑仔（曾偉權飾）是倒霉人辦，有美術天分的他雖然向這方面發展，可惜加入的行業皆式微而失業，他終於找到一份有市場需求的工作，就是做保安員。他們因為校長而再聚，誓要再踏舞台發亮發光，過程熱血又感動。

誰是「女高音」？監製賣關子

校長記憶中合唱團有一把難忘的「女高音」，孫女為達成爺爺的夢想，與任職偵探的好友陸居男（張振朗飾）一直在找尋。究竟「女高音」是誰？監製賣關子未有透露。劇中校長King Sir跟音樂老師羅冠蘭年輕時有愛意，但因一些事情不能在一起，黃偉聲特別推介，King Sir跟羅冠蘭重遇的一幕好感動。他稱《牛下》有不同層次的愛情，就如吳岱融跟龔慈恩老夫老妻的愛情，心穎跟張振朗又會帶來不同感覺。

記者：唐嘉晞