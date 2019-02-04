《JOKER小丑》美國開畫 收3億票房稱冠

《JOKER小丑》在多地票房報捷，但評論有讚也有彈。

【明報專訊】上月在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎的《JOKER小丑》（Joker），本月4日在美國開畫，首日收3990萬美元（約3億港元），順利登上票房冠軍寶座，不過片中的無政府主義及暴力，在當地評定為R級，不少戲院在開場前嚴搜觀衆的隨身物品及查身分證，歐洲院商亦禁止觀衆蒙面及帶玩具槍入場。

《JOKER小丑》由《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導，《弦途有你》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，講述《蝙蝠俠》經典奸角「小丑」的成魔之路，「小丑」Arthur（華堅馮力士飾）在葛咸城掙扎求存，渴望成為棟篤笑匠，卻受盡社會的冷漠和殘酷折磨，之後的一個決定引發出連串無可挽回的事件。

《蝙蝠俠：夜神起義》2012年上映期間，戴着片中角色「小丑」面具的兇徒在美國科羅拉多州奧羅拉市的一家戲院，向場內觀眾亂槍掃射，結果造成12死70傷；當年的死傷者家屬趁《JOKER小丑》上映之前，曾要求華納電影向政府施壓，改革現行的槍械監管制度。

歐美戲院禁蒙面入場

《JOKER小丑》在美國列為R級，即所有17歲以下觀衆必須由家長或成人陪同入場，院商特別提醒觀衆，此片並非典型超級英雄電影，只適合成熟的觀衆。不少戲院在觀衆入場前查觀衆身分證及隨身物品，而且嚴禁蒙面、畫臉及帶玩具槍入戲院，歐洲院商就該片觀衆亦實施類似規範。

觀衆卻愈禁愈好奇，《JOKER小丑》在美國開畫收3990萬美元，業內人士估計首周末將可進帳9500萬美元（約7.4億港元），勢成為10月份的首周末新紀錄。至於在韓國亦同樣票房報捷，由本月2日上映至昨天共超過200萬人次入場，除了連續5日是票房冠軍外，亦進帳46億韓圜票房（約3220萬港元）。