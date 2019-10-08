馬蹄露遇襲後縫11針 嚴淑明徹夜陪伴握手不放

【明報專訊】無綫藝人馬蹄露前日傍晚身在旺角，因看到有反對《禁蒙面法》的示威者毁爛中國銀行的櫃員機，她用手機拍攝時，與部分示威者發生肢體衝突，混亂間她遇襲受傷，嘴角、後尾枕都流血，最後由外籍記者護送入警署。她之後到醫院接受治療，3處傷口共縫了11針。她與示威者衝突畫面中，見到馬蹄露曾被示威者用東西噴面及推落地，她亦曾向示威者起腳反擊。昨日《明報》聯絡馬蹄露問傷勢如何？她稱暫不想多談，「謝謝，遲些跟你傾」。馬蹄露獲微博帳號「共青團中央」點名讚揚，謝謝她守護香港。好友李力持說她是正義的朋友，好姊妹嚴淑明說為她感驕傲。

娛樂組

馬蹄露前日在旺角與示威者發生衝突，遇襲受傷後，一名外籍記者陪同到旺角警署。她報警後到醫院接受治療，她的頭部縫了7針、下巴2針及嘴角2針，共11針，幸未有影響外觀。好友嚴淑明趕到醫院陪伴，她之後在社交網上載一張與馬蹄露手握手的照片，寫道：「徹夜不眠，緊握馬B的手不放，為你感到驕傲。＃正義不會缺席＃馬蹄露真英雄。」馬蹄露被問到傷勢時，她回覆《明報》表示：「謝謝，遲些跟你傾。」

「共青團中央」讚揚守護香港

馬蹄露今次被私了，獲微博帳號「共青團中央」點名讚揚。昨晚近8時，「共青團中央」微博內容介紹馬蹄露演出過的影視作品，並hashtag「#謝謝你守護香港」、「#我們流淌的血液都是一樣的中國紅」。

李力持震驚：佢係正義好人

馬蹄露前日遇襲前4小時，她曾和導演李力持、楊官華及專欄作家屈穎妍飯敘，其間他們拍片講解《禁蒙面法》。李力持接受《明報》訪問，對馬蹄露遇襲感震驚難過，他說：「好驚、好恐懼，她被襲時，我不在她身邊，在西九高鐵站，現身在廣州籌備新電影，暫時不會回港。人人自危苦不堪言，特首林鄭要想辦法救市民，非常無助，水深火熱，就只有警察開記者會，為什麼林鄭還不開，還要等幾時？上次見面會被起底的女市民，林鄭有無好好保護？是不是每次都要等被打至流血才受理？普通搵食市民太可憐成為磨心。希望馬蹄露快點康復，佢係一個好有正義感的大好人。」

侄仔馬米高疑是「黃絲」

馬蹄露撐警又愛國，她的侄仔馬米高卻被指疑是「黃絲」，馬米高社交網曾發表撐反修例運動言論和短片。日前《禁蒙面法》實施後，馬米高身穿黑衫及戴住口罩拍片放上社交網。之前又上載市民在超市內掃貨短片，留言提到「#守護香港 #白色恐怖」。

外籍記者不認識馬蹄露

馬蹄露遇襲，阮民安在社交網說是她影人大頭，又起飛腳踢人。至於前日陪馬蹄露往警署的外籍記者，有指他之前不認識馬蹄露是藝人，馬蹄露向他求助便幫忙。