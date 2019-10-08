On仔出碟幫歌迷抒發情緒

【明報專訊】陳健安（On仔）昨日在鑽石山舉行新碟簽名會，雖因社會動盪交通受阻，但仍無阻歌迷到場支持，不過活動完結時，商場內隨即響起訴求口號，On仔要在口號聲中受訪。

On仔表示唱完兩首歌有點激動，因知道唱的歌不多，所以用盡力唱，有點失聲。問在這環境舉行活動是否覺得困難？他說：「我覺得這環境無論做什麼都困難，不止做音樂，大家都經歷一些困難或困境，但我覺得這個時候音樂好緊要，音樂可以抒發大家不同的情緒，亦可給予多點力量給大家，無論面對什麼困境都好，大家一定可以行落去。」

他表示於這環境出碟沒什麼好驚，因也不會知未來情况會怎樣，有得出就出，也要多謝公司和同事支持，他說：「實體碟已經難出，公司在這個時勢仍支持我推出，聽到的反應亦令我很開心，知道大家聽到我的歌得到力量和抒發到情緒，我覺得這是最緊要的。」

On仔稱最近聽到很多人失眠，自己都有少少，之前學到些方法可以令人放鬆，如冥想和一些拉筋動作，5分鐘可能已可幫大家瞓個好覺，所以他經常會在網上開live做一些聲音導航。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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