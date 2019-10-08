黃宗澤：代表香港力抗韓國小鮮肉 Angelababy頒獎被質疑「未夠班」

【明報專訊】Angelababy（楊穎）、黃宗澤前晚擔任第24屆釜山國際電影節主辦的第一屆Asia Contents Awards頒獎嘉賓，Angelababy負責頒發最佳男演員獎，內地實力派演員雷佳音憑劇集《長安十二時辰》成為得獎者之一；事後有網民質疑Angelababy「未夠班」頒獎給這名公認好戲之人。黃宗澤則頒發最佳劇集獎，事前苦練韓文，並祝賀導演李惠民憑網劇《飛虎之潛行極戰》奪終身成就獎。

娛樂組

Angelababy前晚分別向韓國男星金南佶、內地演員雷佳音及日本男星山田孝之頒發最佳男演員獎。不過她的頒獎資格受到質疑，有人認為雷佳音在內地公認好戲，Angelababy的作品雖然多，但被讚的寥寥可數，有網民認為她「未夠班」頒獎，「原來頒獎嘉賓是不需要什麼資歷的呀！」

驚喜重遇Angelababy

黃宗澤與網劇《飛虎之潛行極戰》監製樂易玲、導演李惠民獲邀出席，李惠民獲頒終身成就獎，黃宗澤說要飛到韓國賀對方，但沒想到自己被邀請擔任最佳劇集的頒獎嘉賓，感到榮幸。他穿上西裝打煲呔現身，有型有款，聲言要代表香港仔力抗韓國小鮮肉。黃宗澤說到達釜山後，最大驚喜是遇到Angelababy，兩人曾合作但已很久沒見，所以趁機合照留念，他笑言：「話晒喺釜山遇到偶像喎！」

苦練以韓文發言

黃宗澤為尊重大會，決定在台上以韓文發言，事前一晚苦練。他雖然心情緊張，但最終表現有板有眼，順利完成，贏得全場掌聲，令他鬆一口氣。他替李惠民得獎開心：「《飛虎之潛行極戰》反應好好，至於《飛虎之雷霆極戰》現於內地播放，反應都好好，希望下次再獲邀出席這頒獎禮，與成個團隊都有機會得獎。」

樂易玲透露已跟李惠民講，明年初開拍《飛虎III》，他與黃宗澤都不准加價，要預留多些製作費，上次爆快艇，今次不知爆什麼，不過一定比過往兩集更強大及精彩。