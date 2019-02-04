潮人潮物：GIORGIO ARMANI 黑藍變奏曲

薄針織外套與立體剪裁的綢緞長褲配搭長毛皮草，3種各有自家特質物料併合，毫無違和感，反突出藍調的鮮明主題。 針織外套$19,000 長褲$27,500 皮草$23,500 襟針$2,400 耳環 未定價 短靴$10,500（攝影：黃梓烜）

閃亮的天鵝絨布料從不同角度折射出微妙的藍色光芒，使造型透現虛無縹緲的幻變色彩。 西裝外套$43,500 長褲$27,500 手袋$43,500 短靴$10,500（攝影：黃梓烜）

綢緞布料手感柔滑，領口與手袖的縐褶營造豐盈層次感，加上綴以波浪邊的漩渦紋手袋設計，互相映襯得天衣無縫。 絲綢上衣$48,500 長褲$12,000 手袋$15,000 耳環$3,100 短靴$10,500（攝影：黃梓烜）

風格實而不華的外套與時尚配飾Crossover，完美演繹GIORGIO ARMANI的永恒優雅魅力。 短外套$19,000 長褲$27,500 帽子$12,000 耳環$3,100 太陽眼鏡$2,600（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】藍色，沉鬱而樸實；黑色，瀰漫神秘感覺，兩種色調同屬冷派代表。意國殿堂級時裝大師Mr. Giorgio Armani，透過他的神來之筆，讓線條輪廓分明的設計，藉深淺度不同的藍與黑色調作交錯運用配搭，在出其不意之間透現一股幻變的暗黑魔力。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

講究細節、剪裁恰當的西裝，無論是男裝或女裝系列，向來都是GIORGIO ARMANI的王牌作。品牌2019年秋冬女裝，繼續貫徹設計主帥的美學風格，描繪簡約利落、不譁眾取寵、大方時尚的設計，延續GIORGIO ARMANI永恆的優雅經典。

今季作品主攻藍色與黑色兩種冷色調互相映襯，突顯深藏不露的內涵和格調。線條簡約的黑色短西裝，以藍色條子綴邊，就如漆黑夜裏劃破一道藍光，將主題清晰鮮明呈現。

藍黑互相映襯

藍色天鵝絨套裝，紋理恍如湖水中的浮光掠影，輕滲一縷幽幽淒美感，不經意流露沉鬱氣質。縐褶綢緞上衣，配黑色天鵝絨長褲；或是偏中性設計的拉鏈短夾克配彎曲邊長褲，正是利用寬鬆與貼身的剪裁營造強烈矛盾對比，突出女性婀娜身形線條，頃刻間流露迷人自信魅力。

模特兒：Sarah W.@Primo Management Ltd.

髮型及化妝：Yankee Choy@Stimage

場地：GIORGIO ARMANI TST K11 MUSEA