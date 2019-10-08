觀衆最期待秋季日劇調查 木村拓哉不敵阿部寬

阿部寬主演的《不能結婚的男人2》最受日本觀眾期待。

【明報專訊】日本各大電視台秋季日劇昨日正式開鑼。Oricon網站率先公布觀眾最期待的十大秋季日劇調查，阿部寬擔正的《不能結婚的男人2》位列冠軍，「萬人迷」木村拓哉主演TBS電視台的《Grand Maison東京》僅排第6。

文：蘇珮欣

Oricon網站訪問超過1300名觀眾，調查他們對秋季日劇的看法，觀眾最期待的，是阿部寬主演本月8日首播的《不能結婚的男人2》，相隔13年開拍續集，阿部寬再次飾演固執、刻薄的50多歲單身漢，觀眾表示對阿部寬演技有信心，大讚他魅力十足。《不》劇當年平均收視16.9%，未知續集能否超越前作。

第2位是本月11日首播的《時效警察3》。與上一季相隔12年，小田切讓與麻生久美子原班人馬上陣，加上《四重奏》吉岡里帆加盟。觀眾表示期待再次看小田切讓與麻生久美子的搞笑演出。

第3位是米倉涼子擔正的《女醫神Doctor X》第6季，相隔2年再次登場，不少觀眾稱非常喜歡米倉涼子飾演的冷酷醫生「大門未知子」，渴望看到她爽快的對白。第4及5位分別是《相棒18》和《孤獨的美食家8》。

米倉涼子自爆有病

首5位皆是續集，木村拓哉主演的《Grand Maison東京》雖然佔第6位，卻是全新劇集中排名最高，力壓同門師弟生田斗真主演的《我的話很長》、賀來賢人《Nippon Noir-刑警Y的反亂》、藤岡靛《Sherlock》及高畑充希的《同期的櫻》。

即將於本月17日首播的《女醫神DoctorX》第6季，女主角米倉涼子昨日現身東京記者會，自爆在美國及日本演出音樂劇《芝加哥》期間，患上低骨髓液壓症候群，長達一個月不能站直身子走路，還會頭暈及思考力下降，讓她十分擔心無法演出新劇，幸好現時已康復。

木村拓哉寶刀未老

提起木村拓哉主演的《 Grand Maison東京》，將於本月20日首播。木村前晚與拍檔鈴木京香、澤村一樹亮相TBS遊戲節目《東京友好樂園》，據報木村先後於1995、2003及2017年演出該節目，也曾挑戰跳高比賽，並獲最佳成績。前晚木村第4度挑戰，最終得相同佳績。木村20多年來保持同一紀錄，足證體力如一。「寶刀未老」的木村還不忘對鏡頭得戚單眼。

菅野美穗客串《Sherlock》

另一方面，昨晚首播的富士電視台「月9」劇（周一晚上9點播出）《Sherlock》，富士宣布《工作狂人》42歲女星菅野美穗客串第2集。菅野美穗與《半澤直樹》堺雅人婚後育有一子一女，去年底誕下女兒後復出拍劇。