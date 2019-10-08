Cream鼓手Ginger Baker逝世

【明報專訊】1960年代搖滾樂隊Cream的創隊成員及知名鼓手Ginger Baker，前日早上在英國某醫院病逝，享年80歲，消息在其個人社交網上公布。Cream除了Ginger Baker，還有主音和結他手Eric Clapton，以及已故主音、低音結他和鍵琴手Jack Bruce所組成。

Ginger Baker於1939年在倫敦出生，15歲開始學打鼓，受美國爵士樂手如Art Blakey、Max Roach等影響。組成Cream後，Ginger Baker是其中一名在歌曲中引入drum solo的先驅，他的鼓技別樹一格，啓發了不少搖滾樂隊。音樂雜誌《滾石》曾把他列為史上最偉大鼓手第3位，僅次於The Who的Keith Moon，以及Led Zeppelin鼓手John Bonham。不少Ginger Baker的支持者認為他的音樂風格更圓熟，而且能吸納不同的音樂類型。

Ginger Baker死訊傳出後，滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）、前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）和靈高史達（Ringo Starr）都透過社交網留言悼念。