LMF新歌《二零一九》：「腐敗政權企圖謀殺細路」

【明報專訊】還記得LMF(大懶堂)嗎?今年成軍20年,12月28及29日假九龍灣國際展貿中心舉行《大懶堂二十祭》,除LMF,還有Josie And The Uni Boys、雞蛋蒸肉餅、My Little Airport、Dough Boy等10隊Indie Band參演。

LMF成軍20年 年底開騷

1999年,LMF推出首張同名EP,當中的粗口歌受某些衛道之士批評,亦難在電台播放(如果當年流行網台,LMF的活躍期不止幾年?)當中無論《屋村仔》和《人渣》都唱出年輕人對破碎家庭和獸父的怒火。記得2003年的專輯《Finalazy》有首《WTF》,當中說唱:「啲雞有問題,你就殺晒啲雞,啲狗有問題,唔通你又殺晒啲狗?啲人有問題,你會唔會殺晒啲人?個社會咁多問題,就有你班豆泥高層,你唔X得你就要落台,你死都唔肯走,咁咪等如獨裁,你哋一大班廢柴,我哋個個都要捱」,LMF對社會的怒火和批評,今日回望,政府似乎從沒改進。另外,《Finalazy》中的《債》,講父母子女兩代人的矛盾(featuring今次反修例風波中經常走上街頭的葉德嫻),也是今日很多家庭的寫照。

新歌兩日吸近50萬瀏覽次數

反修例風波持續4個月,網上出現很多改編的抗爭歌曲,也有原創如《願榮光歸香港》,唱到街知巷聞;不時會想起LMF,《二十祭》臨近,久未有新作的他們可會出手?果然,上周六他們就公開了新歌《二零一九》,短短兩日在YouTube官方頻道累積近50萬瀏覽次數。對比《冚家拎》、《WTF》等歌曲的粗口,《二零一九》可說很克制,尤其今時今日每次政府或警方舉行記者會後,看網民的留言,粗口之量多,LMF的歌曲似乎遠遠不及。

近月常看到的字眼都出現在《二零一九》,譬如「兄弟爬山」、「逆權時代」、「po po」、「光復革命」等等。一如LMF的前作,對於社會問題,歌詞一針見血,歌曲開首已瞄準制度腐敗與警察濫暴,「壞咗响個制度,矛盾邊個製造,腐敗政權企圖謀殺細路,好X躁,啲差佬亂咁濫暴,恐怖個政府乜都敢做,為公義我哋一致 」。chorus更劍指暴動罪,「用十年換十年,判十年坐十年,逆權時代入面極亂極亂,製造混亂,制度混亂」。

批評政府「以人民鬥人民」

MC仁說唱的一段狠批政府顛倒是非,針對年輕人,「我並唔係包容唔到不同諗法,只係接受唔到顛倒是非黑白,一直打壓恐嚇日日不斷譴責,乜嘢法製造一大堆心虛垃圾……撕裂仇恨用錯對錯,一錯再錯唔會認錯,處處要控制控制個個,罪過罪在你太過細個,送中就舂X一眾未來主人翁」。Phat說唱的內容再進一步指出政府施政一錯再錯,「以仇恨生仇恨,以人民鬥人民,是非不分」。樂迷同意嗎?