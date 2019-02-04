LMF新歌《二零一九》：「腐敗政權企圖謀殺細路」

【明報專訊】還記得LMF（大懶堂）嗎？今年成軍20年，12月28及29日假九龍灣國際展貿中心舉行《大懶堂二十祭》，除LMF，還有Josie And The Uni Boys、雞蛋蒸肉餅、My Little Airport、Dough Boy等10隊Indie Band參演。

LMF成軍20年 年底開騷

1999年，LMF推出首張同名EP，當中的粗口歌受某些衛道之士批評，亦難在電台播放（如果當年流行網台，LMF的活躍期不止幾年？）當中無論《屋村仔》和《人渣》都唱出年輕人對破碎家庭和獸父的怒火。記得2003年的專輯《Finalazy》有首《WTF》，當中說唱：「啲雞有問題，你就殺晒啲雞，啲狗有問題，唔通你又殺晒啲狗？啲人有問題，你會唔會殺晒啲人？個社會咁多問題，就有你班豆泥高層，你唔X得你就要落台，你死都唔肯走，咁咪等如獨裁，你哋一大班廢柴，我哋個個都要捱」，LMF對社會的怒火和批評，今日回望，政府似乎從沒改進。另外，《Finalazy》中的《債》，講父母子女兩代人的矛盾（featuring今次反修例風波中經常走上街頭的葉德嫻），也是今日很多家庭的寫照。

新歌兩日吸近50萬瀏覽次數

反修例風波持續4個月，網上出現很多改編的抗爭歌曲，也有原創如《願榮光歸香港》，唱到街知巷聞；不時會想起LMF，《二十祭》臨近，久未有新作的他們可會出手？果然，上周六他們就公開了新歌《二零一九》，短短兩日在YouTube官方頻道累積近50萬瀏覽次數。對比《冚家拎》、《WTF》等歌曲的粗口，《二零一九》可說很克制，尤其今時今日每次政府或警方舉行記者會後，看網民的留言，粗口之量多，LMF的歌曲似乎遠遠不及。

近月常看到的字眼都出現在《二零一九》，譬如「兄弟爬山」、「逆權時代」、「po po」、「光復革命」等等。一如LMF的前作，對於社會問題，歌詞一針見血，歌曲開首已瞄準制度腐敗與警察濫暴，「壞咗响個制度，矛盾邊個製造，腐敗政權企圖謀殺細路，好X躁，啲差佬亂咁濫暴，恐怖個政府乜都敢做，為公義我哋一致 」。chorus更劍指暴動罪，「用十年換十年，判十年坐十年，逆權時代入面極亂極亂，製造混亂，制度混亂」。

批評政府「以人民鬥人民」

MC仁說唱的一段狠批政府顛倒是非，針對年輕人，「我並唔係包容唔到不同諗法，只係接受唔到顛倒是非黑白，一直打壓恐嚇日日不斷譴責，乜嘢法製造一大堆心虛垃圾……撕裂仇恨用錯對錯，一錯再錯唔會認錯，處處要控制控制個個，罪過罪在你太過細個，送中就舂X一眾未來主人翁」。Phat說唱的內容再進一步指出政府施政一錯再錯，「以仇恨生仇恨，以人民鬥人民，是非不分」。樂迷同意嗎？