Bieber太太婚紗照曝光

Justin Bieber和太太Hailey Baldwin分別在社交網貼出婚禮上的照片。

【明報專訊】樂壇小天王Justin Bieber去年9月與星二代模特兒Hailey Baldwin在紐約註冊結婚，婚後一年延至上月30日才在南卡羅來納州的Montage Palmetto Bluff度假酒店內舉行婚禮，宴請154名賓客，當中除了雙方親人外，Hailey的名模好友Kendall Jenner和胞妹Kylie、Joan Smalls、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）、韋史密夫（Will Smith）兒子積頓（Jaden Smith）等，亦獲邀見證兩人補辦婚禮。Bieber夫婦昨日分別透過社交網發放婚禮上的照片。

Hailey穿著露背及露肩的貼身婚紗，超長頭紗的末端寫有「Till Death Do Us Part」的婚禮誓詞。據悉婚紗出自名牌Off-White創辦人Virgil Abloh的手筆，Hailey亦在社交網感激對方為她設計婚紗。另外，Virgil Abloh在Instagram貼出婚紗的草圖。至於Bieber則自嘲說，「就算流氓也能結婚」。