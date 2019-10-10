3屆視帝 事業一帆風順

【明報專訊】黎耀祥（祥仔）2009年憑《巾幗梟雄》登上視帝寶座，演藝生涯從此開展光輝10年。這10年間，他事業發展大致一帆風順，2010年與2012年分別再憑《巾幗梟雄之義海豪情》及《大太監》奪視帝，成為3屆視帝。他視《巾幗梟雄之義海豪情》為代表作，因他喜歡劇中劉醒的角色更勝柴九，劉醒內斂與人性，讓他有更大發揮，比演柴九難好多。劉醒一角讓他與鄧萃雯連續兩年奪得視帝、視后，創造紀錄。

2012年祥仔演出《大太監》成為台慶劇，他飾演太監李連英，演技出色，為他再創高峰，成為3屆視帝。他更因該劇與蕭正楠、黃浩然、曹永廉、陳國邦建立深厚兄弟情，被封「太監五虎」。2016年，祥仔與另外三虎蕭正楠、曹永廉、陳國邦再合拍《公公出宮》，獲得不錯反應。

《諜血長天》成倉底貨

《巾幗梟雄》系列兩度讓祥仔封視帝，但到第3集《巾幗梟雄之諜血長天》，幕後編審由前兩套張華標換上葉廣蔭。該劇2013年中拍完，但成為倉底貨，至2016年底才重出生天，但負評不斷。祥仔近年演出的劇集《名門暗戰》、《梟雄》、《逆緣》等，成績都不俗。目前他在無綫仍有一套劇集《殺手》未播出。