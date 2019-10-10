阮兆祥開騷散播歡樂 讓觀眾暫忘政治風波

【明報專訊】阮兆祥（祥仔）前晚為新專輯《大夢想家》舉行人生首個試聽會。他透露10月25日至27日一連3場演唱會準備工作已接近完成，但強調跳舞欠奉，「個騷主要以歌會友，將由70年代開始演繹不同年代的歌曲」。

掌聲夠不排除騷肌

為演唱會瘦身的祥仔表示，距離目標尚要減多4、5磅，會否向觀眾展示『朱古力肌』？他笑說：「無，朱古力波就有，如果觀眾看得開心，掌聲夠咪露囉。」祥仔認為做藝人有責任將正能量和開心帶給人，盼望大家屆時能在平靜的氣氛下，舒服地看他演唱。談到現時社會氣氛緊張，祥仔都擔心到時的局勢和交通出現問題，但已跟團隊商討好相關應變措施。

「香港有點不同了」

對於曾合作過的馬蹄露，日前於旺角與部分示威者釀衝突，混亂中遇襲受傷。祥仔表示關心娛樂圈每一個人，但有感現在的香港有點不同了，「以前的香港，大家都會理解和尊重不同性別、年齡階層、宗教信仰、甚至性取向的人，但最近好像變得沒那麼容易互相理解」。

問及在敏感時刻，藝人是否應少表態為妙？祥仔說：「每個人的取向都不同，我就會希望大家先了解我的工作。有些人看娛樂新聞就是希望暫時逃離政治話題，輕鬆一下。我作為藝人希望能做到調劑者，將開心散播出去。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜