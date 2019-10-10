Miley Cyrus扁桃腺炎入院 新歡Cody Simpson牀邊唱歌慰藉

【明報專訊】現年26歲的美國女歌手Miley Cyrus，前日因扁桃腺炎而需入院治療。本月初跟她爆出「姊弟戀」的22歲澳洲男歌手Cody Simpson，不單趕赴醫院探望，更帶備結他在病榻旁自彈自唱，逗得Miley笑逐顏開，並透過社交媒體Instagram Story留言：「突然間，我覺得病情好轉了。」如此公然放閃，未知她的前夫李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）有何感想？

自從跟《飢餓遊戲》澳洲男星李安漢斯禾夫結束短短8個月婚姻關係，回復單身的Miley Cyrus可謂不愁寂寞，先跟失婚女星Kaitlynn Carter大談同性戀情，二人和平分手後，Miley火速搭上另一澳洲型男Cody Simpson，日前更毫不避嫌地公開二人疑似共度春宵後，一起享用早餐的親暱合照，正式公開戀情。

為慈善活動趕出院

Miley前日因扁桃腺炎入院接受治療，不單獲得星媽Tish Cyrus悉心照顧，幫乖女梳頭影靚相，又透過社交媒體預告：「我的男友將會來探望我。」事隔數小時後，Cody果然出現，自備結他為女友唱情歌，後來索性跟Miley一起睡在病牀上合照。或許對她來說，愛情的魔力比任何藥物都更具療效。

由於Miley早已答應本周末出席名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）所屬基金會舉行的慈善演唱會Gorillapalooza，為保護瀕臨絕種的猩猩籌款。除了Miley外，屆時男歌手Bruno Mars亦會到場表演，難怪她要粉絲「集氣」，助她早日康復，為慈善出一分力。

提起Miley，洛杉磯著名紋身師Doctor Woo昨日透過社交媒體公開Miley手臂上的最新紋身，只見她紋上一串簡單又可愛的圖案，但未有解釋當中含意。