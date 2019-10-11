陳山聰法國影浪漫婚紗照 為未婚妻留最美好回憶

【明報專訊】陳山聰人逢喜事，他在熱播中的《金宵大廈》首次擔正男主角大受歡迎，網民力推做視帝。11月1日，是他的人生大事，正式迎娶拍拖5年多的女朋友Apple。早前陳山聰與Apple到法國影婚紗相，準新娘幸福肥而被揣測懷孕，陳山聰護Apple風騷說：「我太太係一個普通女人仔，唔係Angelababy或Janice Man，點會咁瘦吖！係咪先？」伍詠薇是陳山聰的契家姐，對弟婦Apple讚口不絕，她說：「我好鍾意『蘋果仔』，細佬搵到一個跟他一凹一凸的對象！」

娛樂組

43歲陳山聰將於11月1日結婚，早前跟未婚妻Apple到法國影結婚相。陳山聰稱跟Apple拍拖5年，未曾為她做過什麼浪漫事情，決定要結婚，便想帶她到一個好浪漫的地方影相，希望給她美好回憶作補償。他選法國是因大部分女生也喜歡這地方，加上她沒到過法國，在這地方影一輯靚靚婚紗相，成為兩人之間最美好與難忘的回憶。

碌爆人情卡 兄弟姊妹齊幫忙

陳山聰稱這輯婚紗相要多謝兄弟姊妹幫忙，在有限預算下做到最滿意效果。他稱攝影師、化妝師與髮型師也是兄弟班，大家知道他貪靚，新娘子的婚紗特別設計，喱士也是法國製造。至於他的禮服是購買的，由蘇永康跟太太出手幫忙找到型爆禮服。

否認有喜 「不會似Angelababy咁瘦」

提到下月婚禮的預算？他說：「這個美好回憶是不可以用錢衡量，婚紗相出來的效果好滿意，只要是能力範圍內做到，一定要令太太開心，希望大家睇到都喜歡。而婚禮會以簡單形式進行，最重要是家人和最好的朋友在場，與我們分享喜悅就是最美好的一晚。」問及婚紗相見Apple似刻意遮掩肚凸凸，疑似有喜？陳山聰笑言太太只是普通女人仔，不是Angelababy或Janice Man那類型，不會這樣瘦。問他婚後是否努力造人？他說：「隨緣啦！」他正趕拍劇又準備登台，婚禮前仍忙個不停，將為人夫但也沒時間去多想，「心情係好開心，感謝大家祝福」。

契家姐伍詠薇：山聰找到對的人

早前陳山聰專程給契家姐伍詠薇派喜帖，伍詠薇接受《明報》電話訪問時笑說：「我輩分愈來愈高，細佬娶老婆，我升級做大姑奶，將來有小朋友，我要做埋大姑婆！」她跟老公已精選結婚禮物，物輕情重但好有意思，另外會再做「人情」。伍詠薇平日少參加婚宴，但細佬結婚一定要出席。陳山聰派帖時，她說了一句話：「終於等到喇！」

伍詠薇跟陳山聰曾有一段日子鬧翻，姊弟和好復交後，陳山聰身邊已有Apple（蘋果仔）。她說：「我初見『蘋果仔』感覺良好，善良、有禮貌、靚女，是好女仔！我好鍾意佢！」問她有否給陳山聰訓示？伍詠薇說：「我無資格訓示他亦沒需要，山聰找到跟他一凹一凸的對象。看到他的變化很大，跑步與生活節奏，相信這是兩人互相影響，他們夾得好好，他終於找到對的人。」