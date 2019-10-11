關智斌操肌赴歐影性感相

【明報專訊】關智斌（Kenny）昨日到觀塘出席「生化危機驚慄體驗館」開幕禮，早前不獲無綫續約的林子博擔任司儀。Kenny稱未玩過密室逃脫遊戲，但數年前萬聖節跟朋友玩過鬼屋，他驚到捉實朋友手臂。他自嘲犯賤，又要驚又要玩。Kenny早前與何超蓮為體驗館拍攝宣傳片，他大讚超蓮好戲，「超蓮平時都是扮靚靚拍時裝和護膚品照片，今次有戲做、有對白，好似拍劇情片一樣。拍攝前她很緊張，但正式拍攝時揮灑自如，很投入角色，超乎我想像」。剛從日本旅行充電返港的Kenny透露下月赴歐洲為一項新工作影相。是否要穿泳褲？Kenny透露是影性感相，現在開始操肌，不能放肆吃東西，他笑說：「唯有入體驗館嚇餐飽先！」

林子博獲鄰居贈5位數支票

林子博不獲無綫續約後首個司儀工作，他表示離開無綫後，有很多人向他伸出援手，令他感受到人間有情，「不單圈中人，昨日我所住大廈的業主立案法團主席，給我一張5位數字的支票。對方平時經常鬧人，但原來有感性一面。他看着我一對小朋友長大，小朋友會跟他打招呼，最近得知我太太患病，說是小小意思。走在街上，不相識的舖頭老闆都會叫我加油，說低潮一定會過的」。

工作排到農曆年 未夠開支

林子博稱古天樂也致電給他，問ViuTV劇集《地產仔》的導演找了他沒有。林子博說：「我和古仔同期出道，當年一齊拍卡拉OK，ViuTV這個劇是他介紹的，導演找我傾角色，還有兩個角色給我選擇，令我受寵若驚，有得做已經開心，所以交回導演決定。」他透露工作已排到農曆年，每月都有3個活動工作，不過未足夠應付每月開支，收入亦不及以前，「又要交租，又要應付太太醫療開支，希望繼續有工作機會」。

記者：柯美

攝影：孫華中

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