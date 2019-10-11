阿檸奧仕卡為曠工道歉 被處分與政治立場無關

【明報專訊】商台節目《毒檸王國》主持人阿檸（薛晉寧）及奧仕卡（Oscar）於9月24至26日，未經公司批准，無故缺勤，只播錄播節目，商台決定暫時停止兩人之主持人工作。外界對兩人被處分有揣測，有認為跟兩人的政治表態有關。前晚阿檸與奧仕卡分別在facebook親自解畫並道歉。

阿檸解釋電台請假規則，同節目的主持不能一齊放假，正如艾粒不能一起外遊，所以他跟Oscar不能例外，不能一起放假到外地參加婚禮，但他們很想親自出席婚禮送祝福，所以說了謊言，他說：「我們想至少婚禮25號當日可以一齊出席，26號即時回港，於是鹵莽地講了這個謊言……所以26號我的確是無請假，是曠工。公司要停職處分，我願意承擔。903是養大我的地方，我絕對相信它永遠都會企在香港人那邊，如果因為我這一件事令到大家對這個地方有懷疑，非常抱歉。」

奧仕卡也澄清自己被商台懲罰是跟903的政治立場或自我審查完全沒關係，在敏感的時候引來了揣測，令大家誤會了903感抱歉。他留言：「作為903的一分子，我們以後也當然會講香港人話，關於這回事，同事們互相支持，公司也支持。」

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