望《解決師》接《金宵大廈》氣勢 王浩信承諾收視好曬胸肌

【明報專訊】無綫話題劇《金宵大廈》本周播映大結局，台慶劇《解決師》接棒於下周一（10月14日）推出，TVB昨日於電視城舉行宣傳活動造勢，劇中60多名藝人出席，包括王浩信、陳敏之、馮盈盈及張頴康等，陣容鼎盛，實行大曬冷。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

男主角王浩信表示《解決師》是他今年首套推出的劇集，在角色上花了不少心思，希望帶給大家驚喜。見王浩信身形操到脹卜卜，他說拍攝《飛虎》時，因要應付除衫鏡頭，自此過去近10年都有去健身keep fit，直至接拍此劇，當中要飾演殺手及體育老師兩個身分，後期為擺脫殺手身分刻意增磅10多磅。

胸肌接近40吋

王浩信說：「也因為這個角色需要打，故事講述我曾受過軍訓，所以從那時起，喜歡上大隻少少的身形。」王浩信笑指胸肌也有按比例增長，自爆現時吋數接近4字頭：「若然收視好，就同大家分享。（目標收視幾多點？）現在見3字頭已開香檳，見得人。」他希望劇集能承接到《金宵大廈》的勢頭。

陳敏之氣場嚇親囝囝

同場的陳敏之表示劇中飾演管理黑幫生意的CEO，需要很大氣場，因為需要壓制一班手下。她自爆也試過將此氣場帶回家，大聲鬧囝囝，導致對方扁嘴，很不開心，「但我很快便抽離，跟囝囝道歉了，不應把情緒帶回家」。笑問她在家是否被囝囝「食住」？陳敏之直認不諱說：「食到暈！但囝囝驚我老公，我們一凹一凸，所以我有什麼都搬老公出來，老公是屋企的解決師。」

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