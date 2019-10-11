釜山影展公布大計 朴贊郁延續《復仇三部曲》黑暗暴力

【明報專訊】朴贊郁是韓國電影史上首位入圍康城、柏林及威尼斯三大影展的導演，而最為全球影迷熟悉的代表作，首推《復仇三部曲》：2002年宋康昊主演《復仇》、2003年崔岷植的《原罪犯》，以及2005年李英愛演出《親切的金子》。朴贊郁日前在釜山國際電影節上，首次宣布將會延續《復仇》系列，並重拍《大風暴》希臘導演哥斯達加華斯（Costa-Gavras）的經典舊作《求職必殺技》（The Ax），令粉絲驚喜不已。

今年正值韓國電影面世100周年紀念，釜山國際電影節特別放映朴贊郁的代表作《原罪犯》，又邀請他主持大師班，並跟希臘名導哥斯達加華斯一起跟影迷見面，分享拍片心得，正好突顯其影壇地位及影響力。

埋首創作劇本

現年56歲的朴贊郁表示，自從2016年推出《下女的誘惑》後，他看似靜下來，其實忙個不停，他在《原罪犯》放映會後，接受現場觀眾提問時表示：「我正埋首編寫劇本，有電影的，也有電視劇的；為美國的，亦為韓國市場的；有些是自己執導的，或者只任監製而不做導演的。」

如先所言，《復仇三部曲》帶領朴贊郁進軍國際影壇，例如《原罪犯》便曾奪得康城影展的評審團大獎。電影講述崔岷本是平凡的住家男人，某日突然被綁架並軟禁在旅館內，透過電視得悉妻子被殺、女兒失蹤的悲劇，直至15年後，他終於有機會離開旅館，調查真相。

此片貫徹朴贊郁的黑暗暴力美學風格，對後世影壇影響巨大，2013年黑人導演史派克李（Spike Lee）便曾翻拍成荷李活版，可惜口碑相差甚遠。

電影無分地域

能夠超越《復仇三部曲》的恐怕只有朴贊郁本人。他表示多年前已開始籌備另一齣「復仇」電影，由於資金等問題，暫時仍未知道何時開拍，但可以肯定的是，新片將會是繼妮歌潔曼（Nicole Kidman）等演出《私房嚇》後，由他執導的下一部荷李活出品。

朴贊郁笑言，對於「復仇」這個題材，他是充滿好奇，而且拍之不厭，「雖然我已拍了《復仇三部曲》，仍可以繼續下去，可能在美國或者法國拍攝，甚至全世界都得」。他的膽識與視野，絕對值得其他電影人學習。

重拍《求職必殺技》

另一方面，大會特別安排朴贊郁跟哥斯達加華斯一起會見影迷，在海雲台的戶外場地，輕鬆聊電影。朴贊郁表示，他將會重拍哥斯達加華斯在2005年推出的舊作《求職必殺技》，電影講述男主角Bruno被紙品公司裁員後，失業兩年一直未能再入職場，情緒由失落變成憤怒，為了求職成功，竟想到刊登招聘廣告，蒐集其他求職人士資料，然後逐一殺掉，藉此清除障礙。

《求職必殺技》過去曾在香港舉行的法國電影節及法國五月等活動上放映，贏盡口碑之餘，暗黑風格更與朴贊郁作品不謀而合，難怪能挑起他的興趣。當然，新版《求職必殺技》將會強化戲中涉及的道德悖論，又會增加主角妻子的戲分，雖然電影未開拍，但已令粉絲充滿期待。