寶貝女百日宴 親手剃胎毛 黃澤鋒讚小黃妃腳頭好

錢小豪（中）抱着仍熟睡的小黃妃影相，祝福小朋友快高長大。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】黃澤鋒與太太陳麗麗結婚9年，今年1月宣布造人成功。由於52歲陳麗麗屬高齡懷孕，要加倍小心。今年7月她順利誕下女兒黃熙恩（小黃妃），轉眼小黃妃已3個多月大，他們昨晚為寶貝女舉行百日宴，包下酒樓全廳筵開50席，在近期不開心的社會氣氛下，與親友開心相聚，黃澤鋒亦希望女兒在亂世中堅強。他們盼望女兒健康成長，按中國傳統進行剃胎毛儀式並製造毛筆。黃澤鋒大讚女兒靚女兼腳頭好，出世後帶挈他密密有工作。

百日宴會場以花海及氣球佈置，小黃妃眼大大、肥嘟嘟，精靈可愛。黃澤鋒與太太為女兒進行剃胎毛儀式，黃澤鋒第一次親手為愛女剪小撮頭髮，其間大讚女兒靚女。小朋友坐定定任影相，場面溫馨搞笑。

身為黃澤鋒師兄的錢小豪昨日最早到場，送上利市祝福小朋友快高長大，他表示因有要事僅逗留一會，影完合照便匆匆離開。其他賓客不少屬無綫多年同事，包括祝文君、安德尊、鄭世豪、余慕蓮、何啟南、陸詩韻及何嘉麗等，大家乘機敘舊，拍照留念。

B女扭計似紅色炸彈

黃澤鋒與太太抱着熟睡中的小黃妃接受訪問，新手爸爸形容女兒扭計時似紅色炸彈，他說：「今早她被樓上裝修聲嘈醒，之後發忟憎大喊。平日她發脾氣就會谷到面紅紅，大喊完突然停下倦極入睡，睡醒再喊過。見到沒有人在身邊就細聲喊，有人就喊大聲啲，有演戲潛質。」黃澤鋒會讓女兒食奶或聽歌止哭，最搞笑女兒似識分好歌，遇不滿意便會以喊「投訴」。

黃澤鋒大讚女兒小黃妃腳頭好，自出世後帶挈他密密有工作。

生於亂世要堅強

最近社會局勢不穩，他不忘自嘲道：「我1967年暴動時出世，阿女又生於亂世，希望她堅強。正值亂世，原本想減一半酒席，怎知很多親友都畀面到賀，在不開心環境讓大家開心一晚。多謝上天對我們好好，所以今晚準時開席。」現時BB重11磅多，體重屬正常。

新手媽媽陳麗麗患上媽媽手，要食豬皮和薑醋撈飯補充骨膠原。她稱BB跟父母習慣深夜1時才睡，暫時未完全戒夜奶。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵