羅仲謙讚演戲無靚女包袱 張曦雯擔心女神形象幻滅

【明報專訊】羅仲謙昨日出席無綫新劇《木棘証人》開鏡，對於有傳太太楊怡有身孕躲起來不見人，他否認道：「我日日都見到她。其實傳了很久，如果真的話，我應該已帶埋小朋友返工，差不多搵學校了。其實這件事我都是抱隨緣心態。」

等拍完劇先造人

提到知否黎燕珊傳授生仔秘方給楊怡？他說：「有啲咁嘅事？就算現在畀本秘笈我，也沒什麼耐力，好眼瞓、好攰呀！等拍完套劇先啦！」

劇中羅仲謙與張曦雯有感情線，他稱只有浪漫甜蜜，沒有激情戲分。是否楊怡背後出手阻止？他笑道：「我也不知，她級數那麼高，我都控制不到。」他表示十分欣賞張曦雯演戲沒有靚女包袱。張曦雯解釋因謙仔給予她安全感，所以豁出去，角色亦有別以往類型，十分搞笑。她說：「有時都覺得自己演得太放，令大家對我的女神形象幻滅。」

張文慈拍追車戲扭傷

張文慈早前拍攝追車戲，應劇本要求認真仆了兩次，不慎扭傷，行路一拐一拐，右腳踝傷口更滲血，但她表示不用求醫，搽消毒藥水就可以。她表示自己戲分差不多拍完，心情輕鬆很多。她說：「之前真的兩三日無瞓，體力透支，現在拍攝折磨韋家雄的戲就輕鬆得多，這套是我拍劇以來、拍得最開心的喜劇。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中