王喜旺角彌敦道指揮交通

【明報專訊】曾任皇家香港警察的王喜昨午在旺角化身「交通燈」，網上瘋傳王喜穿著一身黑衣在彌敦道指揮交通的照片與片段。近日部分地區的交通燈遭黑衣人破壞後暫停運作，出現交通混亂情况。有市民站出來協助指揮交通，包括王喜也看不過眼；昨日王喜連反光衣也沒穿，站在路中心指揮交通。

有網民稱於昨午2時許見到王喜在路中心指揮交通，直至4時45分，有警員上前勸阻，他只好離開現場。現場不少人拍攝王喜在指揮交通的情况，片段見他臉帶笑容，有途人跟他打招呼，又有人送水給他解渴。

《明報》記者聯絡王喜，他回覆說：「路過上址時見一名沒經訓練的年輕人，獨自指揮因交通燈失靈而非常擠塞的十字路口。於是我主動上前跟他合作，利用從前皇家香港警察給我的訓練，服務當時的道路使用者，疏導交通。」提到他連反光衣也沒有穿？他說：「我相信香港人會善待服務香港的人，不會做出危害他人生命的舉動。」王喜隨後在facebook上載短片，留言：「16：45被警察勸阻後，路面回復原貌。」他又跟網民交流，有人問他為何被警察勸阻？他回應說：「佢份工就係勸阻市民解決問題和服務香港。這就是香港獨特之處。」

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