吳嘉熙黃奕晨認兩年情玩完 齊發文否認涉第三者

黃奕晨昨日在社交平台上載一張黑夜碼頭的照片，似表達目前的心情。（網上圖片）

【明報專訊】女子組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）拍拖兩年一直甜蜜蜜，不時在社交網曬合照放閃。近日突然傳出他們分手消息，更有指Cheronna一腳踏兩船，搭上近日因擅離職守被商台暫停主持工作的DJ阿檸（薛晉寧）。Cheronna與Dixon昨日分別在社交網發文承認個多月前已分手，但稱不涉及第三者，Cheronna還爆分手不是她提出。阿檸亦嬲爆說不關他事，要果斷割席。

吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）突然爆出秘密結束兩年情，還傳因Cheronna一腳兩船，指她之前與商台DJ阿檸赴英國出席朋友婚禮，影相時表現親密。Dixon日前接受傳媒訪問時，表示跟Cheronna已逾半個月無見面，又稱兩人都有脾氣，曾為一些事爭吵。

吳嘉熙︰不是我提出分手

「分訊」傳出後，Cheronna與Dixon分別在社交網承認兩年情告終。Cheronna稱不是她提出分手，她留言道︰「我同Dixon個幾月前分手，並不是我提出的。就有報道指我一腳踏兩船，呢個傳言百分百並非事實，真的不好意思連累我的朋友，我同阿檸只是朋友而已，完全沒有發展空間，况且結束一段感情嘅傷痛唔係短時間可以復原。呢段時間，我多謝身邊有咁多好朋友陪伴，希望大家都祝福我，會遇到一段好姻緣！」

黃奕晨撐吳嘉熙無踏兩船

Dixon亦寫道︰「我同Cheronna嘅分開，原本係打算低調處理。所以我倆一直都不作任何回應。直到今日（昨日）嘅報道，連累到身邊既朋友，萬分抱歉，所以需要為此事出來澄清。我倆分開，並沒有牽涉到第三者，而Cheronna亦沒有一腳踏兩船。希望大家可以明白每段感情完結都需要時間同空間處理情緒，我亦沒有其他回應了，謝謝大家關心。」

阿檸果斷割席「唔關我事」

阿檸對被傳介入Cheronna與Dixon的戀情，氣憤聲稱要跟兩人割席，他在社交網說：「唔關我事呀，果斷割席！喺呢幾日，我細心諗過，反省過啦，我最深嘅體會係『我班朋友無一個有好帶挈』。」

娛樂組