謝安琪反傳統個唱有讚有彈 選唱麥浚龍歌曲有原因

【明報專訊】謝安琪一連四場紅館演唱會《kay... isn't me. Live 2019》本周三（9日）開鑼，雖然她開騷前已表明今次是反傳統個唱，沒有說話位、沒嘉賓、亦沒encore。首場演出後觀眾反應不一，有網民在麥浚龍的社交網留言，稱謝安琪的演唱會有7首是麥浚龍的歌，佔了演唱會三分之一，問他點解？又說有否想過尊重謝安琪的歌迷？甚至有爆粗兼嗌「回水」。相對也有網民稱歌手有參與決定演唱會的主題及演出形式，亦有讚演出及舞台看得出花了心思，覺得值回票價。

前晚謝安琪演出第二場，獲許廷鏗、胡鴻鈞、江海迦、顏卓靈等捧場。大會昨日發稿解釋今次謝安琪在演唱會裏，除歌手身分外，還與麥浚龍一同擔任導演，一起構思概念演唱會，透過歌曲表達「閱讀自己、 探討人生」主題。

謝安琪麥浚龍一起構思

由於麥浚龍部分作品配合今次主題，謝安琪親編排整張歌單時，特意揀《畸》、《彳亍》、《雌雄同體》等麥浚龍的歌曲加到歌單，令整體概念更完整。由於演唱會談及較深層次內容，謝安琪演出前在後台閉關沉澱，上台時能演繹要表達的情緒。她又怕任何與主題無關的說話讓觀眾跳出現實，選擇在台上不說一句話。

娛樂組