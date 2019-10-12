GD請假出席胞姊婚禮 本月底退伍 為復出鋪路

GD（左一）昨日向軍方請假，出席胞姊（右二）與男星金敏俊（右一）的婚禮。

【明報專訊】正在服兵役的韓國男團BigBang成員G-Dragon（GD，原名權志龍），自去年2月入伍以來，惹上不少是非，包括腳傷入院，被指享有特權入住高級軍官病房；又傳他頻頻請病假，影響晉升機會等。昨日是GD胞姊權多美與韓劇《我的野蠻女友》男星金敏俊結婚的大日子，有傳GD提早向軍方請假，好讓他能出席婚禮。文：蘇珮欣

據韓媒昨日報道，現年36歲並從事時裝生意的權多美，與43歲金敏俊昨日下午在首爾廣津區的華克山莊酒店舉行婚禮，未有公開讓傳媒採訪，僅招待親友出席，包括搞笑藝人吳尚津、《暴瘋刑警2》男星朴重勳，以及女歌手李仙姬等，相當熱鬧。

見過新郎兩次

目前仍在軍中服役的GD，昨日亦盛裝出席胞姊婚禮。據目擊者稱，穿著黑色西裝的GD，乘坐名貴房車到場，不時拿着電話，拍下胞姊出嫁的過程，同時亦被來賓偷拍到他飲紅酒的照片，看來心情輕鬆愉快。

新郎金敏俊接受韓媒訪問時表示，曾在GD休假時見過兩次，覺得他非常可愛，亦對胞姊的婚事十分着緊，「未能在他退伍後才舉行婚禮，讓我覺得有點不好意思」。

去年2月入伍的GD，由於韓國兵役法改制，將提早在本月26日退伍，本月初他已開始更新社交媒體，似為復出幕前鋪路。另外，最近有報道指，GD當兵期間，單靠過去創作的歌曲，依然有豐厚的版稅收入，過去一年他就獲得14億韓圜（約924萬港元）版稅，收入相當可觀。