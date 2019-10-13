入行25年 與何超雲拍拖最錯 陳山聰不理親友勸阻重投娛樂圈

【明報專訊】陳山聰近日可謂喜事連連，首次擔正男主角的《金宵大廈》熱爆，下月跟拍拖5年的圈外女友Apple結婚。

曾志偉搭路回無綫

其實陳山聰經歷過不少風雨，他於1994年出道，曾是歌手推出過兩張唱片，後轉投電視圈發展。20多年來經歷不少挫敗，他接受商台主持梁泰來訪問，提到最錯與最低谷一次，是2012年至2013年跟賭王千金何超雲拍拖鬧到滿城風雨一役。

陳山聰跟超雲甩拖後，被形容為「四失」（失戀、失業、失財、失形象），他下定決心重返電視圈，但家人與朋友大多勸阻他重投這一行。山聰說：「係咪喺屋企咁匿埋一世就算？做錯事就要面對自己。」後來曾志偉知道他仍有心在娛樂圈工作，為他搭路跟梁家樹、樂易玲溝通，當時樂小姐叫他記住要抬起頭做人。他一直緊記這句話，身為男人，無嘢過唔到，肯面對就可以。

承認虧欠前妻

重提山聰與超雲熱戀時，跟結婚10年的太太Ponny離婚，當時他被指拋棄糟糠。他承認當時在感情方面處理不當，對前妻有所虧欠，現在他跟Ponny仍有聯絡。下月再婚，他說感激未婚妻Apple跟他說的一句話：「你的過去關我什麼事？」令他對這段關係打下強心針。

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