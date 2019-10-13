莊思敏自認惹火常被鬧

【明報專訊】莊思敏昨日以仁濟愛心大使身分到沙田馬場觀戰仁濟盃賽，張曦雯則以莎莎婦女銀袋日大使入場。莊思敏說台灣男友Brian台港兩邊飛，雖然未覺累，但承認長遠要想辦法解決，卻拒絕閃嫁去台灣定居，她解釋：「我要工作，怕不夠台灣妹爭，也不知男友會否肯來港做生意，香港太多珍珠奶茶店競爭很大。」

莊思敏早前表示支持《禁蒙面法》，但不清楚內容，惹來不少網民爭議。她指目前Instagram仍有少量惡意留言，但控制不來，不想為個別事件而關閉留言功能，希望等時間去淡化，免愈描愈黑。她自爆出道開始已常被人鬧，自覺惹火，幸訓練她高EQ，她笑言不會感不開心而趕住嫁人。她覺得香港需要正能量，唯有專心做好節目帶歡樂給大家。

張曦雯望演《金宵大廈》續集

張曦雯笑言沒橫財命，對賭馬不太認識，特意向騎師太太請教。她自小與馬投緣：「我屬馬，又喜歡動物，對馬特別有種親切感。加上騎師裝束很有型，希望有機會學騎馬。」《金宵大廈》收視和口碑好，她開心有份演出其中單元，得知公司宣布開續集感驚喜，期望有機會演續集，且不介意扮喪屍，自爆平日會模仿喪屍動作和叫聲。

修訂《逃犯條例》引發連串示威衝突，社會局勢緊張，身為仁濟應屆主席的王賢訊承認受影響，慈善籌款工作要更加落力，主動聯絡善長參與，慶幸成績不錯。他透露慈善活動將如期舉行，下周有仁濟慈善步行。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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