個唱反傳統有讚有彈 麥浚龍望樂壇容納新視野 謝安琪獲觀眾鼓勵感動落淚

【明報專訊】謝安琪一連4場紅館演唱會《kay... isn’t me. Live 2019》本周三（9日）開鑼，今次一反傳統模式，評價反應不一，有批評她的歌單佔三分之一是老闆麥浚龍的歌，有觀眾說悶叫「回水」。前晚第3場，承受不少壓力的謝安琪，獲觀眾熱烈歡呼及掌聲鼓勵，尾段時忍不住落淚。昨晚最後一場，她感到依依不捨。對於今次呈現不一樣的紅館演唱會，麥浚龍稱是厭倦「快餐文化」，覺得本土樂壇是時候容納新視野。

謝安琪在第3場演唱會獲林嘉欣、方力申、蘇永康等好友捧場，老公張繼聰繼續在背後支持。她在尾聲時被觀眾熱烈支持感動到眼濕濕，一度哭得唱不下去，台下觀眾再報以熱烈掌聲及歡呼聲鼓勵她。

被一片燈海感動

騷後謝安琪分享感受說：「聽到觀眾掌聲及歡呼，心情已經好激動，因為一個人在台上做兩個鐘頭獨腳戲，全由自己帶動，加上整個演出內容比較成熟，所以大家反應同平日不同。但去到這個位，觀眾好主動給我鼓勵，當我上台唱最後一part，已經忍不住想哭，但之後還有幾首好難唱的歌，所以強忍淚水，但最終有幾句還是唱不下去，因為掌聲外，還有大家的燈海（手機），在我唱歌時揮動給我支持，我都收到了！」

唱至第3場，謝安琪已感到依依不捨，因今次演出對她有多重意義，「是我首次為自己的演唱會做導演，有很多特別體驗，亦付出了很多心機，見到觀眾反應一晚比一晚好，更加不捨得」。

麥浚龍不想故步自封

謝安琪與麥浚龍同是今次演唱會的導演，兩人決意呈現一個不一樣的紅館騷。麥浚龍表示渴望打破現有的框架，他說：「已厭倦了『快餐文化』，如果意念上不敢於向前行，只會繼續故步自封。我認為演唱會不應只限於某種『情懷回顧』，本土樂壇是時候要容納新視野。」他認為創作是需要向前行，而不是後退，不是不斷重複某一種製作模式。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com