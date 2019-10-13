Jessica抄濱崎步？出自傳小說再改編拍戲

日本天后濱崎步早前推出自傳式小說《M我珍愛的人》賣個滿堂紅。

【明報專訊】韓國女團少女時代前成員Jessica（鄭秀妍），自2014年離隊作個人發展後，既兼顧幕前演出，又發展時裝品牌。據美國傳媒報道，Jessica下一步計劃，將化身才女作家，明年推出自傳式小說《Shine》，講述少女追夢成為K-Pop巨星的故事，然後改編拍成電影，實行跨媒體出擊。

濱崎步舊情搬上熒幕

早在今年8月，日本天后濱崎步推出自傳式小說《M我珍愛的人》，首次公開她跟所屬avex唱片公司社長松浦勝人的一段舊情，甫推出即登上新書銷量榜冠軍，隨即宣布開拍日劇，有傳明年春季在朝日電視台播出，並由年僅20歲、步姐同門師妹安齊Kalen擔綱主演。

《M我珍愛的人》由濱崎步口述故事，日本著名傳記作家小松成美執筆，後者亦曾為殿堂級樂隊X Japan主將Yoshiki撰寫《YOSHIKI/佳樹》。自傳式小說有價有市，韓星Jessica也落實推出同類型作品《Shine》，據美媒報道，Simon & Schuster出版社負責為Jessica發行一套兩冊小說，講述一名美籍韓裔少女Rachel Kim，夢想成為新一代韓流巨星的故事。

《Shine》上集明秋推出

《Shine》上集定於明年秋季推出，2021年發行下集，小說將以實體書、電子書及有聲書等不同形式面世。報道又指，Jessica的新書版權已落實售予11個國家及地區，並與美國製作公司ACE Entertainment商討合作，將小說改編拍成電影。據悉，該製作公司曾開拍米高德格拉斯（Michael Douglas）主演《愛情標尾會》，以及琦溫絲莉（Kate Winslet）的《華麗轉身》等電影。

據Jessica透露，她想寫一個宏大、有趣、脫離現實的故事，並且揭開韓國樂壇不為人知的幕後故事，「我的目標是說一個簡單易懂、坦率的故事，當然有部分情節純屬虛構，這樣可能會更好看」。據消息人士指，Jessica的新作有齊年青人喜愛的題材，包括愛情、八卦等。

曾是少女時代成員

出身自少女時代的Jessica，把入行經歷放入小說，已經相當吸引。在美國出生的Jessica，11歲到韓國旅行時，被S.M娛樂公司的星探發掘，其後進入該公司當練習生。2007年以少女時代成員出道，擔任隊中第2主音，是少女時代受訓時間最長的成員（7年半）。2014年，Jessica突然「被退團」，翌年正式離開S.M娛樂，轉投緋聞男友K先生（權寧一）公司旗下。

演藝界一向跟紅頂白，加上鬧劇本荒，如果Jessica及濱崎步的傳記式影視作品大受歡迎，不難掀起一片跟風熱潮。

文：蘇珮欣