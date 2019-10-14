搵到「愛的森林」年中已婚 楊思琦承認再度懷孕

【明報專訊】現年41歲的單親媽媽楊思琦育有7歲女兒楊卓穎，昨日驚爆她懷有第2胎，被影到腹部隆起的照片，孕味極濃。楊思琦其後承認再度有喜，還稱已於今年中與圈外男友在外地結婚，有BB也是計劃之內。她開心跟大家分享這個好消息，甜蜜說已搵到「愛的森林」，女兒知道快將做姐姐也非常興奮。雖然懷有身孕，但她下月中會如期擔任賈思樂演唱會嘉賓，後者亦替她開心，說屆時會好好照顧。李泳豪對舊愛楊思琦結婚及再度懷孕，表示不回應。

娛樂組

有傳楊思琦今年8月中因腰患到醫院，檢查時發現懷孕。日前她被傳媒拍到穿黑色鬆身衫與女兒外出，她明顯肚凸凸，行路姿勢似有身孕。她亦被網民拍到上月27日在首爾街頭拍攝節目，當時穿著鬆身上衣的她腹部隆起，孕味極濃。本月8日，楊思琦在社交網上載在內地出席活動照片，她一改以往性感打扮，穿著闊身衫遮掩身材，懷孕消息更囂塵上。

朋友介紹圈外人丈夫

懷孕傳聞廣傳後，楊思琦大方承認懷孕，並宣布已跟圈外男友結婚。她表示今年中與男友在外地結婚，由於另一半是圈外人，想低調保護感情。有BB也是計劃之內，而且她一向鍾意小朋友，女兒知道快將做姐姐很開心。由於之前怕BB小器，想順其自然，現在可以同大家分享這個開心消息。

楊思琦4年前曾與已婚富商高健行傳緋聞，她說丈夫不是對方，老公是經朋友介紹認識。不過她未有透露對方身分，以及懷孕多少個月等問題。雖然腹大便便，但她下月中會繼續做賈思樂演唱會嘉賓。楊思琦其後在社交網報喜，「開心和大家講個好消息，我已經搵到我嘅愛的森林，希望大家祝福我！」她今年3月接受《明報》專訪時，提到新歌《愛的森林》是刻劃她的愛情觀與經歷，表示會耐心等待她的Mr. Right，現在真的出現了。

續任賈思樂個唱嘉賓

楊思琦2001年當選香港小姐冠軍，入行後戀上李家鼎兒子李泳豪。兩人愛情長跑9年，外界睇好打風打唔甩，豈料楊思琦2011年戀上前港隊跳水運動員吳帥，並珠胎暗結。楊思琦之後於美國待產，2012年誕下女兒卓穎，跟她姓楊。楊思琦與吳帥分手後，獨力養育女兒。成為單親媽媽的她專心工作，除了4年前跟高健行傳緋聞外，鮮有關於她感情生活的傳聞。

對於舊愛楊思琦再度懷孕，李泳豪拒絕回應。賈思樂得知楊思琦懷孕替對方開心，他說之前影演唱會海報都不察覺對方懷孕。楊思琦佗B上台擔任他的演唱會嘉賓，他說未試過同大肚婆唱歌，他們會合唱情歌，不用太多動作，會好好照顧對方。