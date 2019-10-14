意大利古堡與金融才俊成婚 梁錦松親臨致賀辭 文詠珊：是世界上最幸福女人

曾於《大追捕》飾演Janice Man母親的余安安（左）也有出席。（網上圖片）

文詠珊（右）與吳啟楠（左）的婚禮現場，布置簡潔高雅，在煙花襯托下更像童話婚禮。（網上圖片）

【明報專訊】現年30歲文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的金融才俊吳啟楠（Carl）上月在香港註冊結婚，香港時間前晚於意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行浪漫婚禮，Janice Man穿上性感婚紗，在露天花海中行禮，她宣讀誓辭說Carl是她生命中最可靠的人，讓她成為最幸福的女人。儀式後，Carl與Janice Man擁吻，非常甜蜜。

娛樂組

Janice Man與吳啟楠坐船到達古堡婚禮現場，新娘子穿著長達10呎拖尾水晶刺繡婚紗，頭戴鑲鑽藍寶石冠冕進場，現場隨即奏起音樂，場面莊嚴浪漫，在200名親友見證下，一對新人宣讀結婚誓辭時感動得哽咽起來。

宣讀英文誓辭場面感人

Janice Man在台上宣讀英文誓辭時說，Carl是她生命中最可靠的人，令她成為世界上最幸福的女人；她又說開始拍拖時，Carl已向她承諾，兩人不會分開超過兩星期；婚後他們會互相尊重、相愛、守護對方，場面感人！

之後他們交換婚戒後，Carl立即擁吻愛妻，Janice Man流露出幸福笑容。前財政司長梁錦松於婚禮上致辭祝賀，向一對新人分享夫妻相處之道；與Janice Man感情要好的余安安亦有在場觀禮。一對新人接受大家祝福時，賓客夾道向二人灑花瓣送上祝福。

婚禮晚宴放煙花

一對新人於古堡舉行晚宴，以紅色為主調，擺滿紅玫瑰，Janice Man亦換上紅色衫，與Carl滿場飛敬酒，又與Carl共舞。Carl為Janice自彈自唱情歌，送上驚喜！其間會場外放煙花，Janice Man與Carl甜蜜攬到實欣賞。

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