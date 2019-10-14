開騷齋唱不說話 謝安琪否認模仿王菲

【明報專訊】謝安琪（Kay）一連4場紅館演唱會《kay...isn't me. LIVE 2019》前晚圓滿結束，今次舞台製作費共花約2000萬，由於個唱一反傳統，觀眾反應毀譽參半，她唱足全晚，與觀眾零交流，被批評模仿王菲，Kay矢口否認：「我無這樣諗過，可能大家覺得不說話是共通點，但我有我的原因，這是部分網民個別觀感，沒有影響我演出心情，亦沒有因此刪改演出，我們很忠於原意。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

謝安琪尾場演唱會，除了老公張繼聰帶同子女張瞻及張靖前來捧場外，還有周國賢、徐天佑及太太、緋聞情侶余德丞與蔡思貝等。

Juno出場合唱成彩蛋

Kay於尾場壓軸為歌迷送上彩蛋，換上全新造型與老闆麥浚龍（Juno）合唱《羅生門》，隨後一起謝幕，全場觀眾歡呼。

Kay在騷後祝捷儀式受訪時主動解釋為何今次演出不說話，「這是個無對白、無觀眾互動、無握手、無encore、無dancer、無嘉賓的演唱會，只有最真實的感情、華麗的編曲、有質感的舞台、視覺效果，我覺得已經好豐富，所以我不想有多餘的說話阻礙大家欣賞」。她指今次演唱會為她帶來壓力，不易做，但很有滿足感。

體驗舞台上的「第四道牆」

為了全情投入，Kay每日出場前要讓自己情緒沉澱，首次體驗到戲劇界術語所講的「第四道牆」，即在舞台上，台口的一面是不存在的牆，覺得只有自己一個。對於被部分歌迷批評，Kay說：「為了創新是要冒險的，我們願意接受不同的聲音，但這麼多評語中，見到鍾意的人都好多，幾開心；儘管我們很努力事前講得很清楚，但可能和觀眾的預期有點落差，意見都在我預計之內，我可以承擔得起。」

至於歌迷埋怨很多想聽的舊歌不在歌單內，Kay說：「我怎會不知道，但做一個容易和大家溝通的演出，我過往做過幾次，因為我珍惜演出機會，所以寧願把握機會作新嘗試，和大家一齊體驗更多，如果每個歌手都重複做一些知道歌迷喜愛的事，不夠膽踏前逼自己創新的話，就不會有新的經典，行前需要勇氣，這幾個月都很大壓力，加上個肺天生不好，每一日都要靠跑步及打坐應付壓力。」

不擔心血腥短片嚇親子女

提到子女來捧場，可擔心她殺死Juno的血腥短片嚇親他們？她說：「不要低估小朋友接受能力，他們知道是演出，不過女兒很早回家瞓覺，12歲大仔就一直睇到最後。」她表示老公張繼聰今次給她很多意見，包括向她解釋何謂「第四道牆」，以及在一些肢體動作上，給予很好的建議。

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