《Joker小丑》蟬聯美國票房冠軍 李安新片《雙子任務》票房遜預期

【明報專訊】華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑》毁譽參半，在美國映期踏入第2周，氣勢依然強勁，上周五新片開畫日，單日仍收1700萬美元蟬聯票房冠軍；其餘打入十大票房榜的3齣新片，依次為動畫《愛登士家庭》（The Addams Family）、《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）和《Jexi》，其中又以李安執導的《雙》片成本最高，但開畫票房遠遜預期。

《Joker小丑》在美國上映8日累收超過1.54億美元，成績非常理想，業內人士估計，除了蟬聯票房冠軍外，比上周只下跌了37%，第2個周末料可進帳6000萬美元，將向2億美元票房進軍。

位列票房榜第2的動畫《愛登士家庭》，由金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）、《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）及《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Moretz）等獻聲，單日收971萬美元，成績不錯。

《雙子任務》成本1.4億美元

兩奪奧斯卡最佳導演獎的李安，新作《雙子任務：疊影危機》由《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）一人分飾兩角，透過先進的動態捕捉技術（motion capture），讓年輕與中年的韋史密夫大演對手戲。據悉該片成本超過1.4億美元，但觀衆似乎不大受落，單日收750萬美元，只能排在票房榜第3位。據悉《雙》片本預計首周末收3000萬美元或以上，按開畫日走勢大概只能進帳2000萬美元。

另一新片《Jexi》，由《摩登家庭》阿當狄凡（Adam Devine）主演，講述一名嚴重依賴手機宅男的故事，單日收114萬美元，排在票房榜第7位。值得一提的是，代表韓國角逐奧斯卡最佳國際電影獎的《上流寄生族》，亦於上周五在美國上映，只在紐約及洛杉磯數家戲院上映，平均收入卻高達11.9萬美元，據報是自3年前的《星聲夢裡人》後的最佳平均每院成績。《上流寄生族》導演奉俊昊，以及主角宋康昊和朴素丹日前赴美國洛杉磯宣傳，出席了當地的不同活動。