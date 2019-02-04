墨西哥劇《龍舌大莊家》 似足TVB鍾意玩豪門恩怨橋段？

【明報專訊】墨西哥影壇近年人才輩出，《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）、《引力邊緣》和《羅馬》的阿方索克朗（Alfonso Cuaron），以及《飛鳥俠》和《復仇勇者》的伊拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu），堪稱「墨西哥三寶」，3人6年內5度捧走奧斯卡最佳導演殊榮。除了電影，墨西哥的演藝人才亦進軍電視圈，《中坑同學會》墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek），近年雖然貴為擁有大量時尚品牌的法國開雲集團董事長夫人，但她依然關心祖國的影視發展，繼早年在美國推出《俏Betty》系列後，她去年又監製了新劇《龍舌大莊家》（Monarca），並於上月中在影視串流平台Netflix上架。

莎瑪希恩監製

《龍舌大莊家》找來《尋人密探組》迪亞高古提雷斯（Diego Gutierrez）創作首季共10集的故事大綱、人物設定等。莎瑪希恩曾表示，希望《龍》劇能讓觀衆看到墨西哥現代化的一面。那此劇到底講什麽？故事圍繞墨西哥一個生意橫跨釀酒、工程和酒店業的百年大家族，父親召回離家25年的女兒，希望她能接手家族企業君主集團，引來兩名兄長的不滿與猜忌。這種豪門恩怨的橋段，過往在TVB不是很多嗎？

第一集開場，講述女主角Ana在洛杉磯任職記者，跟丈夫子女生活美滿，某日接到老父從墨西哥來電要求她回家一趟。Ana以為父親病了，於是回去，怎料父親要求她接手包括龍舌蘭酒在內的所有家族生意。多年前的一次慘痛經歷，Ana選擇遠離家園，其父如今卻把家族命運寄託在她身上，他的生意過往跟不少政府官員有着千絲萬縷的利益糾葛，他希望在Ana帶領下，君主集團能撥亂反正，回到正軌。Ana父親後來在莊園的龍舌蘭草田內身中多槍死亡，大家卻決定暫時隱瞞死因，讓Ana接任後再調查真兇。

修正企業文化

雖然主角是Ana，其他角色亦各有戲分，譬如老父雖然希望不再以枱底交易方法做生意，但其實困難重重，大哥Joaquin負責高速公路工程，但被相關官員在回扣價錢上威脅。掌管新酒店的二哥Andres也遭消防署不斷阻擾安全設備不及格，必須找方法解決。Ana堅持走正路，反對兩人繼續賄賂了事的企業文化，結果又引來黑白兩道圍攻。

豪門恩怨情節曲折

要走豪門恩怨的曲折路線，還牽涉到第三代的成員，包括跟Joaquin不和的兒子，寧可到外面當廚師也不管家族生意，幸好女兒負責公司的法律部門；Andres有脾氣火爆的太太，也有一個情婦，兒子卻是揮霍的敗家仔。至於Ana的難題則來自丈夫，身為作家缺乏靈感，於是偷偷把Ana家族的秘密寫書圖利。

其中一節還提及內地財團，講述君主集團內憂外患，有外資提出收購，Ana母親斷然拒絕，說兩成股份落入中國人手裏感不安。不知道此劇可有刪剪這一段才在內地播放？