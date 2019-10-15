張頴康馮盈盈激情戲曝光 老婆男友齊「詐型」

【明報專訊】王浩信、唐詩詠、張頴康及馮盈盈昨晚到將軍澳宣傳無綫新劇《解決師》，劇中王浩信分別和唐詩詠及張曦雯連場咀戲，張頴康及馮盈盈更有埋身肉搏的冲涼及牀戲。王浩信表示太太也是演員會明白，所以不用解釋；張頴康及馮盈盈同稱因肉搏戲曝光，另一半「詐型」。問唐詩詠可需要向緋聞男友陳思銘解釋？她說：「我都無人要解釋，不是的就不說了，費事搞到人。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

《解決師》以台慶劇之勢緊接《金宵大廈》播出，前晚無綫特別播出劇中的咀嘴及冲涼戲精華片段造勢，王浩信承認很緊張收視，希望有好成績。提到他在劇中艷福無邊？王浩信卻認為愈多感情線愈痛苦，在角色情感上很難處理，拍完反而感到非常傷心。唐詩詠笑言，與王浩信拍《不懂撒嬌的女人》時已咀到好熟大家個嘴，還質問王浩信覺得她和張曦雯誰較好咀？他說：「在現場沒想過這件事，反而會想在角度上怎樣處理，不遮到大家個樣技術上很難處理，所以不關個嘴事。」

唐詩詠想試咬耳仔

唐詩詠笑言新嚟新豬肉，所有激情戲都留給馮盈盈，自言拍這類戲從沒未被咬耳仔，問她是否羨慕想試？她即道：「係！我想咬人，都好欣賞他們的表達方式，我未拍過這麼激情的戲，都想試下。」

張頴康強調與馮盈盈共浴拍親熱戲很難enjoy，因地方很細，加上天氣凍，拍了幾個鐘被水打到背脊痛，馮盈盈亦說拍到皺皮。對於咬馮盈盈耳仔的親熱鏡頭被指很激，他解釋電視尺度有限，只能在頸以上做戲。他表示不知片段播，剛好和老婆在電視看到，問他太太有何反應？他說：「她說沒什麼，但不讓我惜，我想都要守行為一段時間，其實拍攝時她已知道，通常我每次和女演員拍完親熱戲，都會回去惜老婆，但現在她不讓我惜，要隔一日先惜得。」

趕收工夾硬咀馮盈盈

張頴康透露，雖然冲涼戲曝光，不過和馮盈盈還有一場牀戲，問是否更激？他大爆：「因為盈盈姐話驚男友嬲，唔畀惜嘴搞了好耐，其實我已為她心理輔導了成個月，搞到凌晨4點不拍就收廠，最後我決定掟她落牀夾硬咀，為了收工都無辦法。」

盈盈男友看完片段心靈受創

馮盈盈表示估不到共浴親熱片段這麼快曝光，剛巧與男友看到，二人不禁一齊尖叫，男友反應比她更激動，她說：「其實我拍之前已讓他看劇本解釋過，當然畫面出來又兩件事，當刻要盡力安撫他的情緒，因他看完有少少失魂，心情未能平復，心靈受創傷有點精神恍惚，還問個女仔和我好似樣，是不是我？之後他就全晚無理過我，走去打機希望可以平復心情。」她笑言這個月都要做一個絕世溫柔小鳥依人好女友，見男友這麼大方，會盡量對男友有求必應作補償，亦強調今次是她的性感極限。

她指男友看完片段後還說很想做幕前，因為可以和異性對手拍這類戲，她即向男友解釋：「當然不好，因為我拍都可以賺錢，但他去拍可能要貼錢都無人肯拍。」

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