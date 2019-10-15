演林哥仔獲好評 張彥博有望台慶再逐男配角獎

【明報專訊】無綫熱播劇《金宵大廈》前晚大結局，劇中陳山聰飾演的阿蕭穿越時空回到過去想拯救CoCo（李施嬅飾），改變了現代金宵大廈住客的命運，每人有好結局。不過阿蕭由保安變成飛機師與空姐Alex（李施嬅飾）擦身而過回頭對望時，林老師（劉江飾）抱着黑貓靚寶與年輕版林哥仔（張彥博飾）同時在對面天台俯視他們，似留下謎團，監製葉鎮輝在《東張西望》解讀他們由劇集開始至結尾都是保護阿蕭與Alex，結局在另一個空間出現，見證阿蕭與Alex因緣分在一起，但其他人看不見他們。

編審羅佩清解構阿蕭回到過去改變其他人的命運，其實是平行時空，又有少少蝴蝶效應。康華的角色原本執著美貌，新結局卻變成失明，體會到以前看不到的事物。還有趙希洛的角色失去兒子後不再沉溺過去，寄情養狗。羅佩清透露已開始構思續集。

今晚開騷 嘉賓周慧敏

陳山聰認為結局阿蕭與Alex對望是互不認識但又似曾相識，有千言萬語的感覺。他希望續集中兩人有新的愛情故事。

張彥博在《金宵大廈》演出獲讚賞，有機會繼去年《跳躍生命線》後，再度入圍無綫台慶頒獎禮角逐最佳男配角。他今晚舉行演唱會，喜獲女神周慧敏擔任嘉賓。

娛樂組