讚黃心穎演得好 吳岱融望網民多包容

【明報專訊】吳岱融、蔣志光、曾偉權及歐瑞偉昨日於電視城錄影《兄弟幫》，宣傳新劇《牛下女高音》。吳岱融笑言公司應多開拍他們這個年齡界別的劇集，《牛》劇反應不錯，可能因為貼地氣和生活化。對於有網民表示熄機罷看黃心穎，吳岱融認為大家應着重劇情，而且心穎和張振朗也演得很好，希望網民多點包容。蔣志光也認為看戲歸看戲；可覺得對眾中佬演員不公平？吳岱融說：「暫時收視都不差，始終重於我們幾個『中佬』。由之前不知何時播，到說重拍，現在可原汁原味出街更好看。」

四海為家 嘆香港樓價太貴

談到有報道吳岱融租住馬來西亞四千多呎豪宅？他笑言已不是最近的事，在芭堤雅、新加坡有租屋，與太太喜歡四海為家：「我們喜歡陽光海灘，而且我都登『六』了，想享受一下hea生活。另外太太很怕凍，她之前本來接了套民初劇，但要去橫店拍，最後都推了，她真的會凍到喊！」問可有置業計劃？他說若置業會揀新加坡，因他是當地人，買樓政府有資助，價錢便宜很多：「我在馬來西亞，四千多呎都是月租萬六港元，在香港只得幾百呎，其實外國都很抵住，是香港太貴。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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