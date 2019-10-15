張繼聰驚嘆古天樂開槍不眨眼 姜皓文：有違自然反應 顏卓靈想學秘技

【明報專訊】爾冬陞監製、馮志強編導的懸疑警匪片《犯罪現場》，姜皓文（黑仔）、張繼聰及顏卓靈都是飾演警察，他們分享拍攝點滴。張繼聰笑言原以為拍開槍戲，可以跟男主角古天樂（古仔）一樣有型，怎料自己不停眨眼，看到在場的古仔望着play back不時搖頭，有點被對方睇小的感覺，心有不甘的他，決定去看古仔開槍。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

張繼聰笑言不服氣，特地去看古仔開槍，才驚嘆對方開槍真的不眨眼，恍如玩水槍般輕易，十分有型，他說：「連攝影師和劇照師都抱怨我，指每次影我開槍都眨眼，不要緊，我的角色比較嘍囉，不用太型。」黑仔笑說：「古天樂開槍不眨眼，因雙眼是假的。」他認為每個人開槍會眨眼是自然反應。

顏卓靈戲中要拍開槍戲甚為緊張，「開完槍不禁起雞皮、打冷震和標汗，但開完第一槍就習慣了，希望有多些機會開槍，練到可以不眨眼」。

怕與鸚鵡拍對手戲

片中講述在犯罪現場有一隻鸚鵡，張繼聰及顏卓靈懷疑是破案線索，於是兩人與鸚鵡有很多對手戲，本身很怕雀鳥的張繼聰說：「我由細到大都好驚雀、雞或有爪的動物，但導演向我講解時，我當然說無問題，訓練員教我讓鸚鵡咬手，大家就會friend一點，怎料被咬時真的很痛，不過最後都克服了！」

同樣怕雀鳥的顏卓靈，在現場要果斷地把站在架上的鸚鵡捉到自己手上，所以要跟自己說不可以驚，她的手因被鸚鵡用力抓着而有瘀傷。

場地提供：香港九龍貝爾特酒店

服裝：Tara Jarmon（顏卓靈）、速寫@JNBY（姜皓文）

髮型：Hugo Poon @ ii alchemy（顏卓靈）、Jove Shek@La Mod Salon（姜皓文）、Jobbyli@Leighton Aveda（張繼聰）

耳環：Swarovski（顏卓靈）

化妝：Winki @ vinciwinki（顏卓靈）、Herrylaiming Make-Up（姜皓文）、LevinaBo（張繼聰）

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