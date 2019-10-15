缺席電視節目錄影 經理人登門揭發 25歲Sulli家中自殺身亡

【明報專訊】韓國女團f(x)前成員Sulli昨日被發現倒斃家中，終年25歲。據悉Sulli生前患有抑鬱症，韓國警方表示現場沒他殺迹象，推測Sulli自殺身亡。Sulli去世的消息震驚當地演藝界，不少藝人留言悼念，亦有活動因此取消。Sulli有份主持有線頻道JTBC綜藝節目《惡評之夜》，成為她最後的幕前演出。

文：蘇珮欣

韓國傳媒引述警方消息稱，昨日下午約3時21分接獲Sulli經理人報案稱，發現Sulli於京畿道壽井區寓所的2樓死亡，有傳她上吊自殺。警方表示，Sulli經理人前日（13日）下午6時半最後一次跟Sulli聯絡，之後就失聯，所以昨日親自到其住所，發現她死亡後報警。警方稱未有發現他殺的痕迹，推測Sulli是自殺，但仍會進一步調查，並研究是否需要解剖驗屍。警方又表示，未有發現任何遺書，但發現她的日記，記載其心情，但由於未有標明日期，所以難以確認是否屬於遺書。

原定為《惡評之夜》錄影

據消息人士透露，Sulli患有嚴重抑鬱症，發現其遺體前一天，她如常拍攝廣告，還在社交媒體Instagram（IG）上載短片，稱收到某人的「告白」及多款手袋，為代言品牌宣傳。昨日上午Sulli原定要為《惡評之夜》錄影，結果臨時缺席。JTBC表示起初只是接到Sulli因個人原因無法參與錄影，對她離世感到吃驚，而她預先錄下的兩集內容，JTBC未決定會如何處理。

驚聞噩耗 韓星紛取消活動

Sulli的死訊曝光後，震驚韓國演藝圈，BBC、Variety等英美傳媒亦有報道。大批Sulli粉絲在其IG留言稱不相信是事實，對她年僅25歲便離世感到可惜。Sulli的f(x)前隊友Amber昨日在IG留言稱因Sulli離世而推遲所有工作。曾與Sulli合作韓劇《薯童謠》的具惠善在IG留言，「小孩Sulli好好睡吧，我愛你」。Sulli所屬經理人公司S.M娛樂在聲明中表示，對於Sulli離世感到難以置信及悲痛；昨日取消旗下藝人所有活動，包括SuperM的節目錄影、EXO成員Chen的簽名會、Super Junior的網上直播節目等。另外，《雲畫的月光》金裕貞的品牌活動，以及樂隊N.Flying音樂會也宣布因Sulli離世的噩耗而取消。

童星出身 被發掘加入女團

原名崔真理的Sulli，童星出身，演過《薯童謠》及《愛情需要奇跡》等影視作品，她正是在片場被S.M娛樂發掘，力邀加盟，並成為練習生。2009年，與Amber、Victoria、Krystal及Luna組成跳唱女團f(x)，擔任副主唱。f(x)出道不久即大受歡迎，人氣歌包括《Hot Summer》、《Electric Shock》及《Red Light》等等。2014年7月，Sulli表示因持續的網絡惡評與失實傳言令她身心疲憊，要停工休息，翌年正式退團，轉而演戲。可是她離隊後，工作量大減，除偶然接拍廣告及出席時裝活動外，只主演過三級片《Real》，她在戲中與金秀賢的大膽裸露戲曾成為熱話。Sulli生前最後演出的劇集，則是客串其好友IU今年8月擔正的《德魯納酒店》，扮演富商的孫女。

飽受網絡惡評 曾戀崔子

Sulli出道10年以來，飽受網絡惡評，她經常在網上公開疑似喝醉後拍攝的性感照片，遭受網民抨擊，特別是她不愛穿戴胸圍的習慣，一直是網民討論焦點。

至於感情生活方面，Sulli曾公開承認有過兩段戀情，包括在2014年跟大她14年的韓國組合Dynamic Duo成員崔子交往，二人不時放相放閃，可惜戀情僅維持兩年半。其後搭上時裝界名人金民俊，拍拖僅4個月就分手。