羅拔唐尼拍《怪醫D老篤》與動物傳心

【明報專訊】羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）扮演鐵甲奇俠深入民心，但這角色在《復仇者聯盟4：終局之戰》壯烈犧牲，不過演技多變的他擔起另一經典角色，在改編自兒童名著的新片《怪醫D老篤》（Dolittle）中，扮演懂得與動物溝通的醫生，預計明年1月上映，首條預告片前日曝光。

改編著名兒童書

《怪醫D老篤》改編自1920年代Hugh Lofting所寫的《The Story of Doctor Dolittle》兒童名著，先後兩度搬上大銀幕，包括1960年代《窈窕淑女》力士夏里遜（Rex Harrison）主演的《杜醫生漫遊仙境》，以及愛迪梅菲（Eddie Murphy）演出的《D老篤日記》，前者獲奧斯卡多項提名，後者則把時代背景搬到現代，由於受歡迎，更拍了續集。

《怪醫D老篤》講述羅拔唐尼扮演英國著名醫生及獸醫，自從太太逝世後，躲在農莊與一衆動物為伴；直至知道年輕的維多利亞女王身患重病，於是帶同徒弟及一衆動物登船啓航往神秘之島找尋治病良方，過程中連串歷險，也讓他重拾智慧與勇氣。

配音陣容星光熠熠

片中講述羅拔唐尼的角色能與動物溝通，獻聲陣容亦特別星光熠熠，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）跟羅拔向來老友鬼鬼，率先答允聲言狗狗。應屆金像影帝《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》雷米馬力（Rami Malek），則為經常焦慮的大猩猩配音。至於金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）、《情迷紐約下雨天》Selena Gomez、《忘形水》歐雅史賓沙（Octavia Spencer）、《舒特拉的名單》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《粉紅色的一生》 瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《情人眼裡巴基斯》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）等，則分別聲演鸚鵡、長頸鹿、鴨、老虎、狐狸及鴕鳥。

從預告片段所見，《萬千痛愛在一身》康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）也有份演出一角。《怪醫D老篤》由《油激暗戰》史提芬加漢（Stephen Gaghan）擔任導演及編劇。