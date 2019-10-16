事業家庭「重創」咬緊牙關 首要處理家人情緒 林子博為患癌妻打針需勇氣

【明報專訊】2019年對林子博來說是人生的低谷，也是一個考驗。

本來過着幸福家庭生活的他，年初突然傳來噩耗，太太董燕君（Shirley） 確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，正當煩惱要應付太太昂貴醫藥費之際，效力11年的無綫卻請食「無情雞」，面對家庭和事業上兩大「重創」，子博沒有怨天尤人，亦沒被負能量打倒，他相信黑暗過後，會找到光明出路。他說：「對我來講，只要處理好家人的情緒便ok，幾辛苦我都無所謂！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

現在48歲的子博入行27年，先後效力過亞洲電視、東亞衛視及無綫電視，2003年與太太結婚，兩人16年來恩愛如昔，並育有一對子女，分別是14歲大女林詠渝和10歲細仔林卓楠，一家四口幸福美滿，可惜今年4月林太確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，癌細胞已擴散肝臟、胰臟、肺及淋巴等部位，對全家頓時如晴天霹靂。子博當初得知噩耗時心諗：「點解會發生在我們身上！」他知道自己的情緒會直接影響家人，所以提醒自己保持正能量。

嘗試化療以外的醫治

由確診至今半年，子博稱太太現時情緒已穩定下來，跟大部分患癌病人一樣，要接受突如其來的噩耗，開頭是最難過，會很迷惘、胡思亂想、不知怎做才對，經過醫生講解，又有朋友關心和打氣，令他覺得並非完全絕望。不過子博稱太太12月完成第二期化療後，在西醫角度暫時沒什麼可做到，「都要暫時停一停，因化療對身體機能傷害很大」。

子博暫無計劃送太太到外國就醫，因醫藥費加住宿非常「重皮」，無法負擔，唯有給太太嘗試不同的抗癌方法，例如看中醫、購買家用排汗機、擺金屬棒在身上淨化細胞，還有食健康產品等，他說：「因我很驚到12月做完化療後，太太會覺得好似沒什麼可做而胡思亂想，情緒再度下跌。」

心痛妻子被癌魔折磨

陪着太太抗癌，看到她化療後出現甩頭髮、嘔吐及周身骨痛等嚴重副作用，子博非常心痛，「地下頭髮多到好似髮型屋般，所以我要趁太太不為意時，把頭髮掃掉。我還見過她化療後，眼窩凹陷、臉色灰黑，但她去完廁所排毒，又變回原貌，她跟我說排出來的便便全是黑色的」。作為照顧者，子博還要幫太太注射升白血球針，「其實我都需要很大勇氣，因我不是醫生、護士。見到她痛，我個心就會很不舒服」。

為分散太太注意力，子博這名「愛妻號」會想盡方法，例如約好友陪太太打麻將，帶太太去郊遊享受慢活。一對仔女也非常生性，以「行動」為媽咪打氣，「兩姐弟以前經常鬧交，現在少了很多。其實阿女是最早知的，但她起初反應不大，後來見媽咪不斷進出醫院，有日我跟她解釋媽咪狀况後，她已忍不住在地鐵爆喊；阿仔就會刻意做下靶位，例如在屋企裸跑逗媽咪笑，見媽咪喊又會說：『不如我陪你瞓。』還說可以不要零用錢，留給媽咪作醫藥費；阿女知我失業想做兼職，我說認真讀書便可」。

不獲無綫續約沒有埋怨

正當子博要為太太應付昂貴的醫藥費時，卻慘遭無綫請食「無情雞」，今年9月約滿後不獲續約。作為屋企經濟支柱，頓失主要收入來源，子博當刻很徬徨，怎麼也沒想到會在這個艱難時期失業，但既然發生了就要想方法解決，亦無謂去考究原因，「有人說是否跟我在社交媒體發表的言論有關，我覺得不是的，因為我很少談政治，講老婆仔女和民生居多」。

主動敲門尋找工作機會

至於可有埋怨無綫如此無情，子博說：「本來真的無，因在亞視都經歷過，一間公司跟員工不續約很平常，又不是合約期間遭辭退，只是碰巧我屋企發生事而已，但當見到太太攬住個廁所嘔和周身骨痛時，我就會很嬲，心諗：『點解在這個時候搞我呢？為何不先讓我過這難關？』」

子博為擴闊「財路」會嘗試更多不同工作，「其實我以前拍電影的，後來當娛樂主播一個星期返五日工，無法兼顧其他，現在有空了，甚麼都可以試，主持、唱歌、司儀、拍戲等工作都可以找我，以前我會覺得不用這麼hard sell，但現在都會主動去『敲門』找機會」。子博透露稍後會拍攝ViuTV劇集《地產仔》，雙方以部頭形式合作。

2019年是人生歷練

問可覺得2019年的際遇對他很殘忍？子博樂觀說：「我覺得每個時期都會經歷一些很特別的事情，就算2019年很慘，都是人生歷練，我不會看得很負面，到將來如果我好景的時候，也會回想到2019年的經歷，從而提醒自己要珍惜所得到的一切。」因他相信黑暗之後會有光明。

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