人間有情 古天樂伸出援手 騎電單車兜風散走負面情緒

【明報專訊】由於太太醫療開支大，又要交屋租等雜費，子博要一個人撐起頭家，經濟壓力非常大，加上失業，可謂雪上加霜。不過子博說：「都無辦法，都要面對。對我來講，只要處理好家人情緒便ok，幾辛苦我都所謂。」雖然無綫無情，但人間有情，子博稱報道出街後，不少藝人雪中送炭，包括：演藝人協會會長古天樂、鄭秀文、張衛健、鮑起靜、汪明荃、薛家燕、方中信及江美儀等都主動伸出援手，令子博十分感動，「傳媒報道我的情况後，古生第一時間聯絡我，問有什麼可以幫手，江美儀又帶我們去佛堂祈福，甚至連鮑翠薇都有聯絡我」。

街坊送錢助渡難關

除了圈中人，子博表示現在走在街上，有不少市民會給他打氣，最深刻是住所大廈的業主立案法團主席，平日很惡，經常見他鬧人，但有日他眼濕濕遞上支票，「他說希望幫我渡過難關，之後還講到想喊，又說小朋友書簿費需要幫手，記得出聲。」

面對人生的逆境，子博也要梳理自己的情緒，騎電單車兜兜風是其中一個方法，「每當不開心時，就會跟這『老友記』去散心。之前學電單車因覺得有型，又為工作需要，後來慢慢真正愛上，騎着電單車時，就好似進入了自己的世界，當遇上很大壓力、不開心，或者與太太嘈了兩句，就會出去兜兩轉，將負面情緒帶走」。